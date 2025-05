Bocce, successo per la quarta edizione

Rolando Mengoni padrone del Trofeo Città di Jesi. Il portacolori della Chiaravallese sale sul gradino più alto del podio alla fine di una settimana di bocce di ottimo livello trascorsa alla Bocciofila Jesina, presieduta da Luigi Giulioni, per la quarta edizione del Trofeo Città di Jesi, gara individuale per atleti di categorie BCD. Ben 200 gli atleti protagonisti. Dopo i gironi di qualificazione si sono disputati i turni finali. Mengoni (Chiaravallese) in finale supera con il punteggio di 12-6 Daniele Zazzarini (Castelfidardo). Terzo posto per Antonio Prete (Olimpia Marzocca), battuto in semifinale 12-1 da Mengoni. Quarto Lorenzo Bonfigli (Sambucheto), sconfitto in semifinale 12-9 da Zazzarini.

A Fermignano trionfa invece Dario Mancini del Serra De’ Conti. Alla Bocciofila Fermignanese va in scena la seconda edizione del Trofeo Città di Fermignano, gara regionale per individualisti di categorie BCD. Ben 248 gli atleti in gara Mancini supera 12-9 nell’atto finale Davide Bregamotti (Tavernelle). Terzo posto per Samuele Ferri (S. Cristoforo Fano), sconfitto in semifinale 12-8 da Mancini.

Sempre il Serra de’ Conti protagonista, ma con Alfredo Morbidelli che si è laureato in precedenza campione regionale nell’individuale maschile superando l’ex campione italiano Leonardo Stacchiotti (Montesanto) partito con i favori del pronostico, ma che ha dovuto fare i conti con una partita ai limiti della perfezione giocata da Morbidelli. La Bocciofila di Tavernelle di Colli al Metauro ha ospitato i campionati regionali assoluti di bocce, riservati ad atleti e atlete di categoria A. Nella specialità della terna invece vittoria per la formazione del Castelfidardo composta da Orfeo Fumanti-Alessandro Palozzi-Gabriele Franceschetti che in finale supera Cesare Carbonari-Daniele Pieggi-Andrea Sperati (Oikos Fossombrone).