Bocci, da Senigallia a Maiolati. Le riprese nell’azienda Loccioni

I laboratori Loccioni lungo il fiume Esino diventano set della fiction Mediaset con Marco Bocci, iniziata a girare a Senigallia nei giorni scorsi. Uffici e laboratori Loccioni si sono trasformatii in un brulicante set cinematografico per la fiction diretta da Beniamino Catena (Squadra antimafia, Doc – Nelle tue mani) e prodotta da 11Marzo Film per Mediaset. La fiction andrà in onda a ottobre su Canale 5. Una delle puntate richiedeva l’ambientazione in "un’azienda importante ed interessante architettonicamente". Ed ecco che scenografo, regista e produttore si sono innamorati del Leaf Lab Loccioni, a Maiolati Spontini. Con gli attori, si sono entusiasmati quando hanno saputo che questa sarà una puntata a impatto zero, alimentata da acqua e sole. Si gira infatti nei "2 km di futuro", lab pubblico privato tra fiume e colline, e 10 anni fa inaugurava la prima micro rete energetica intelligente d’Italia, a impatto zero. "È un’esperienza che ci mancava - scherza Enrico Loccioni accanto al sindaco Tiziano Consoli – un’occasione per imparare cose nuove e un riconoscimento dell’impegno per rendere i nostri luoghi belli, accoglienti e sostenibili".