Bocci, poliziotto col cane. E spunta il video

"Alex Bravo, poliziotto a modo suo", proseguono le registrazioni della Fiction, che sarà trasmessa in autunno su Canale 5. Dodici episodi, diciassette settimane di ripresa, sulla spiaggia di velluto, ma alcune scene saranno girate anche in altri Comuni della provincia. Sono sei le settimane di ripresa che interesseranno il Palazzetto Baviera, a disposizione della produzione fino al 30 giugno. Il Foro Annonario sarà interessato dalle riprese per cinque giorni suddivisi in giorni di preparazione, giorni di riprese e giorni di ripristino. I giorni saranno comunicati agli amministratori entro il mese di marzo, con presumibili giorni di riprese all’inizio di aprile. Entro la metà di maggio dovranno invece essere comunicati i sei giorni di riprese che si svolgeranno alla Rotonda a Mare. Nella fiction che vede protagonista Marco Bocci ci sarà il Palazzetto Baviera, trasformato in un commissariato, con tanto di scrivanie con cassettoni in legno ricoperte di carte e pratiche, così come le scaffalature alle spalle delle scrivanie. Tra le location individuate per le riprese potrebbe esserci l’ex Hotel Massi, struttura che l’anno scorso ha ospitato i minori non accompagnati sbarcati ad Ancona dalla nave Ong. Nessuna indiscrezione sullo stabilimento balnerare opzionato per girare alcune scene nel mese di maggio. Svelato invece il mistero a quanti nei giorni scorsi avevano notato Bocci passeggiare con un cane lungo il corso, anche il fido amico a quattro zampe ha un ruolo nella fiction. A svelarlo è stato ieri l’attore che nel suo profilo Instagram ha pubblicato un video con scritto ‘Seconda settimana e già si comincia a sclerare’. Bocci, cintura con pistola e l’immancabile camicia fantasia, marchio di fabbrica di Alex Bravo: nel real l’attore, al trucco, indossa anche delle parrucche. Nel video si intravedono le preziose sale del Palazzetto Baviera. Ad accompagnare il video è la musica ‘Lose Yourself’ di Eminem. Svelati alcuni particolari, ma la trama resta top secret. Riprese non stop, con tanto di pausa pranzo nelle scrivanie di quello che fino a giugno sarà un commissariato. Pochi i fortunati che sono riusciti a farsi fotografare con l’attore, difficile da riconoscere in total black: si muove con l’autista a bordo di un’auto grigia. Una fiction che porterà una grande parte della spiaggia di velluto sul piccolo schermo.