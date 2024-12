Bocciato il piano ambientale. Ma arrivano nuove centraline

Chi sa cos’è il PUMS? E il PIA? Dietro queste sigle criptiche si nascondono politiche fondamentali per la vita della popolazione, che riguardano la mobilità, l’inquinamento e la salute. Come sa chi segue le cronache, in particolare il dissidio tra il sindaco Silvetti e l’allergologo Bonifazi, che ha scritto per il Comune il PIA2, il PIA è il Progetto Inquinamento Atmosferico e il PUMS è il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Le associazioni ambientaliste locali, che ne stanno discutendo con l’amministrazione comunale, intendono informare la cittadinanza su questi strumenti fondamentali, oltre che discuterne con le istituzioni. Lunedì ne hanno parlato con il sindaco Silvetti, durante il periodico incontro tra loro. Il confronto si è concretizzato nella discussione su alcune previsioni del PUMS, giudicato inadeguato dalle associazioni Ankon Nostra, Associazione No fumi ODV, Circolo Naturalistico "Il Pungitopo", Comitato Mezzavalle Libera, Comitato Porto Storico Ancona, Italia Nostra Ancona, Portonovo per tutti, Salviamo il Paesaggio e Wwf.

L’estensione del PUMS è iniziata nel 2021 in modo partecipato, si è interrotta nel 2023 per le elezioni ed è stata ripresa dalla Giunta Silvetti. In particolare, le associazioni lamentano che non sia proseguito il percorso partecipativo: il nuovo PUMS è stato presentato appena un mese prima dell’approvazione; essendo diverso da quello discusso in precedenza, ci sarebbe dovuta essere una interlocuzione. A preoccupare le associazioni è che il PUMS non tiene abbastanza in considerazione il PIA: la proposta di aumentare i parcheggi in centro, per esempio, è inspiegabile. Le associazioni hanno anche espresso le proprie perplessità sull’inquinamento che sarà provocato dal forno crematorio nel cimitero di Tavernelle, per il quale si sta effettuando un approfondimento tecnico legale. A tal proposito, ricordiamo quanto scritto in una lettera al nostro giornale dal prof Bonifazi: "Silvetti era da tempo a conoscenza della mia contrarietà sia alla realizzazione dell’impianto di cremazione che al trasferimento dell’ex Savoia, in quanto acclarato scientificamente che in entrambi i casi inalare quantità rilevanti di polveri sottili e altre sostanze nocive presenti nell’aria circostante i due siti, anche se per periodi brevi (mesi o pochi anni) può provocare la comparsa di vari tipi di malattie o di aggravare quelle esistenti nei soggetti esposti".

Le associazioni sono contrarie all’installazione di un’antenna per le telecomunicazioni al Poggio, inoltre ribadiscono la necessità di approvare il regolamento del verde e di prevedere fondi dedicati per il settore, in particolare per le piantumazioni di nuovi alberi in sostituzione di quelli abbattuti, specie nel centro storico. A tal proposito, fanno sapere le organizzazioni ambientaliste, Silvetti ha dichiarato che sono in corso assunzioni mediante concorso pubblico per una gestione migliore. Per il monitoraggio ambientale il sindaco si è impegnato ad acquistare di nuove centraline. Infine, sul porto crocieristico il primo cittadino ha ribadito la opposizione della propria amministrazione. Le associazioni invitano la cittadinanza a un’assemblea pubblica per il 12 dicembre.

Valerio Cuccaroni