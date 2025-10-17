Bocciato il ricorso dell’azienda. Sentenza della Corte dei Conti:: "Controllata e non partecipata"

Conerobus, la Corte dei Conti ha rigettato il ricorso presentato alcuni mesi fa dalla società e la considera controllata e non partecipata: "Per noi non cambia nulla – sottolinea il sindaco Daniele Silvetti – il ricorso è stato presentato da Conerobus, non dal Comune". Cambiano semplicemente due termini, ma le modifiche sono molto importanti e soprattutto mettono l’azienda di fronte a una situazione complessa per quanto riguarda il futuro assetto societario, a partire dal Consiglio d’Amministrazione. Tradotto in un linguaggio più comprensibile, anche se la materia è piuttosto ostica, la Corte dei Conti ha detto a chiare lettere e senza tema di smentite, che Conerobus è e resta una società pubblica; di conseguenza punta a mantenere la maggioranza del capitale nelle mani dei soci appunto ‘pubblici’, ossia il Comune di Ancona che oggi ha il 40%, la Provincia con il 31%, i piccoli Comuni al 2% e la parte restante nelle mani dei soci privati.

È bene precisare che per ora Conerobus ha in mano soltanto il dispositivo della sentenza, emessa l’altro ieri, e che per capire a fondo cosa potrebbe cambiare nell’immediato futuro bisognerà necessariamente attendere le motivazioni della sentenza, disponibili entro trenta giorni; il passo successivo sarà capire se esiste la volontà di fare ricorso alla sentenza della magistratura contabile o meno. A seguire i passaggi successivi saranno la possibilità o meno di rimettere mano allo statuto alla voce Consiglio d’Amministrazione e ai membri che lo compongono. Nei mesi scorsi ci sono state fitte interlocuzioni tra Palazzo del Popolo e via della Ferrovia, la sede Conerobus, legate sia al trasferimento dei fondi da parte del Comune per il servizio urbano erogato, 955mila euro (+ iva) proprio in relazione a come andasse considerata l’azienda, ossia partecipata o controllata; discussione che aveva incluso anche l’aspetto degli emolumenti nei confronti dei membri del Consiglio d’Amministrazione, in particolare quelli in quiescenza o meno. Il sindaco allontana questo dubbio: "Tutto questo non c’entra, ripeto, è stata la direzione Conerobus, se non sbaglio verso giugno, a fare ricorso alla sezione controllo della Corte dei Conti che adesso si è espressa e ha detto chiaramente che la società è controllata dal pubblico. Anni fa la sindaca Mancinelli fece una battaglia affinché Conerobus venisse considerata una partecipata e allora il Tar le diede ragione; ora c’è una sentenza chiara. Per il Comune, a partire dal sottoscritto, non cambia nulla, continuerò a mantenere la vigilanza e il controllo sull’operato dell’azienda così come i rapporti con i sindacati e altro ancora; Conerobus dovrà invece rispettare, ancora più di prima, le richieste e gli obblighi sulle rendicontazioni e su tutto il resto al socio di maggioranza, appunto il Comune. Ribadisco – aggiunge Silvetti – che il vertice di Conerobus, non volendo assecondare il fatto che l’azienda fosse controllata e non partecipata, ha presentato ricorso e ora la Corte contabile ha sancito la cosa in maniera definitiva. Tra gli obblighi di cui sopra, adesso Conerobus dovrà chiudere e presentare il bilancio 2024 entro il mese di ottobre. Noi, da parte nostra, la prossima settimana portiamo in giunta la delibera per liquidare quei fondi (i 955mila euro + iva, ndr) dell’importo compensativo che aiuteranno la quadratura del cerchio" conclude il sindaco Daniele Silvetti.