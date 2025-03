Bocciofila distrutta, fioccano le donazioni

È entrata nel vivo la raccolta fondi per sostenere la ricostruzione della bocciofila dell’Erbarella, distrutta dalle fiamme nella notte tra il 24 e il 25 febbraio scorsi. Un’iniziativa portata avanti dal Comune, dopo le tante richieste della comunità di voler contribuire a far ripartire quel luogo di socialità e aggregazione, soprattutto per gli anziani. La struttura di via Ravagli, peraltro, da gennaio ospitava anche il Comitato di quartiere Erbarella-San Pietro Martire per le sue attività. Motivi per i quali, tra i primi ad attivarsi, i presidenti dei Comitati Erbarella (Jhonny Pigliapoco), San Francesco (Maria Luisa Cerioni), Paradiso (Laura Veroli), insieme ai rispettivi direttivi e in accordo con la Polisportiva Esse Pi Emme e la Bocciofila Jesina, hanno deciso di destinare le offerte raccolte in occasione della festa di Carnevale del 2 marzo da loro organizzata.

Un gesto, si è letto in una nota, "all’insegna di un sincero spirito di solidarietà". Il ricavato, quindi, è confluito nella raccolta fondi comunale. "Ringraziamo coloro che hanno contribuito alle offerte, dagli sponsor ai partecipanti alla festa, che hanno mostrato un prezioso segnale di partecipazione e supporto – scrivono i tre presidenti dei Comitati di quartiere –. Ringraziamo l’amministrazione per aver organizzato questo crowdfunding". E dal municipio non si è fatto attendere il ringraziamento da parte degli amministratori: "Un segnale importante quello che è giunto dai Comitati di quartiere – ha sottolineato l’assessore alla Partecipazione Paola Lenti – che denota una preziosa unità di intenti per riavere al più presto una nuova sede per la bocciofila. E fa piacere registrare la compartecipazione anche di una polisportiva. Siamo fiduciosi che da parte di singoli privati e altri gruppi vi sarà una adesione in grado di raggiungere la cifra necessaria per garantire al più presto la ripresa delle attività già con un primo presidio, all’apertura del quale gli uffici comunali si sono messi da subito al lavoro per individuare la soluzione migliore e più rapida".

Non solo le associazioni, ma anche diversi privati cittadini hanno già dato il loro volontario contributo per questa operazione di crowfunding civico. Così "l’amministrazione ringrazia tutti per questa immediata risposta di sensibilità verso un importante luogo di socializzazione in città". Per aderire si può fare un bonifico sul conto di Tesoreria comunale di Banca Intesa Sanpaolo, Iban IT 96 O 03069 21203 100000046003 (la O dopo il 96 è una lettera e non lo zero), specificando la causale: ‘Raccolta fondi bocciodromo di via Erbarella’. L’andamento della raccolta fondi viene aggiornato periodicamente sul sito istituzionale del Comune.