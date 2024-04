"Boccoli era in età pensionabile. La convenzione è ben vista dall’Inrca"

"La convenzione tra azienda di Torrette e Inrca piace molto ai medici di quest’ultima azienda perché consente loro di arricchire le competenze. È una proposta accolta con estremo entusiasmo dalla dirigente dell’azienda ospedaliera, Maria Capalbo, e credo possa solo crescere e aumentare il suo volume". Così l’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, a margine della conferenza stampa sull’implementazione delle risorse legate alle liste d’attesa. Dal 2023 Torrette e Inrca hanno siglato una convenzione che si sta allargando sotto il profilo delle professioni. Dalla chirurgia mininvasiva (prettamente colecisti) praticata dai chirurghi di Torrette in trasferta e al di fuori dell’orario di lavoro, ogni seduta pagata 100 euro lordi all’ora, successivamente le collaborazioni si sono allargate ad altre specialità; all’ortopedia del dottor Gigante per esempio e di recente alla neurochirurgia diretta dal dottor Trignani, con il suo personale che presto svolgerà sedute di mininvasiva all’Inrca. Lo scenario è cambiato da allora e con esso il senso dell’iniziativa, stando alle parole dell’assessore: "Quando abbiamo iniziato questo percorso _ spiega Saltamartini _ c’era il problema delle sale operatorie inutilizzabili a Torrette per carenza di personale e dunque avevamo bisogno di mantenere alti i livelli delle prestazioni per non aggravare le liste d’attesa. Il fatto che i chirurghi potessero operare dando una mano ai colleghi dell’Inrca che invece potevano usare le loro sale andava sfruttato. Nel frattempo quel legame, all’inizio visto con sospetto, si è rafforzato e adesso la collaborazione è ben vista da tutti i medici dell’Inrca. Il Comunicato diffuso e firmato dai primari lo conferma". A proposito di chirurgia, il primario del reparto dell’ospedale geriatrico della Montagnola, Gianfranco Boccoli, dopo una vita trascorsa dentro quell’ospedale e quindici anni come direttore, ha deciso di dire basta: "Boccoli era ormai in età pensionabile quindi se ne va per quel motivo, inoltre deve godere di molte ferie" ha spiegato al Carlino l’assessore Saltamartini. In realtà il dottor Boccoli poteva restare ancora almeno per un altro anno alla guida del reparto, ma ha deciso di fermarsi prima, forse anche a causa della coinvenzione.