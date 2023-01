Bollette della luce quasi raddoppiate, alla palestra My Gym di via San Martino il titolare corre ai ripari e per ritagliarsi lo stipendio si è inserito nei circuiti nazionali di lezioni online. "In questo modo riesco anche io ad avere una paga a fine mese – spiega Alessandro Amici -. Purtroppo gli aumenti del costo della luce si fanno sentire e parecchio. Prima io spendevo 800-900 euro di energia elettrica, adesso l’ultima bolletta di gennaio che è arrivata è di 1.600 euro. Spero sia una situazione momentanea, che non vada avanti per le lunghe e che presto le tariffe tornino a scendere e ad essere più abbordabili perché al momento sono io che ci rimetto. Prima infatti penso a pagare lo stipendio ai dipendenti, poi mi occupo di tutte le spese che ci sono giornalmente e con questi rincari se ci sono da fare sacrifici li faccio io non prendendo nulla a fine mese o quasi nulla. Per avere comunque una entrata mi sono dato da fare, mi sono messo a fare molte lezioni come personal trainer e anche lezioni online, in tutta Italia. In questo modo a fine mese ho una entrata tutta mia e posso andare avanti con l’attività serenamente. Una attività che nonostante la pandemia ha ripreso molto bene. La gente in palestra ci viene volentieri". Anche cambiando azienda fornitrice per il costo della luce la musica da My Gym non cambia. "Gira e rigira i prezzi che ti ritrovi in bolletta alla fine sono sempre quelli – ammette Amici – magari hai uno sconto il primo mese di cento euro e anche il secondo ma poi più vai avanti più ti ritrovi a pagare lo stesso prezzo dell’altro fornitore. Non vale la pena cambiare, sono le tariffe che sono in questo momento troppo alte, esagerate. Il lavoro che facciamo è sempre quello quindi i costi sono troppo alti. Io al momento sono con Estra-Prometeo e non penso di cambiare".

ma. ver.