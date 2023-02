Bollette record per il PalaTriccoli L’amministrazione corre ai ripari

Bollette record per il PalaTriccoli. L’amministrazione comunale cerca di correre ai ripari sostituendo il vecchio impianto termico. Servono però 275mila euro, secondo la scheda di fattibilità approvata dalla Giunta Fiordelmondo la quale ora proporrà di inserire il progetto nel programma delle opere pubbliche. Proprio nelle scorse settimane i gestori dell’impianto avevano lamentato i problemi relativi al riscaldamento della grande struttura. Negli ultimi due anni i generatori di calore del Palasport hanno presentato frequenti malfunzionamenti, "tantochè al momento ne risulta funzionante in maniera pressoché continuativa soltanto uno – spiegano gli uffici –, mentre gli altri due non risultano riparabili per irreperibilità di pezzi di ricambio". Da piazza Indipendenza si evidenziano i malfunzionamenti dell’impianto che ha ormai oltre trent’anni di vita. Il solo generatore in funzione "recentemente è andato in blocco provocando notevoli disservizi all’utenza. E da solo non garantisce continuità nel servizio. Data la vetustà del sistema – aggiungono - è probabile che in caso di guasto sia impossibile la riparazione per le stesse motivazioni degli altri generatori con conseguente disagi e danni per le società sportive a causa dell’inutilizzabilità dell’impianto sportivo anche per le competizioni che vi si svolgono".