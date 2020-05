Ancona, 11 maggio 2020 - Solo dieci nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nelle Marche su 1.012 tamponi esaminati nelle ultime 24ore: otto i in provincia di Pesaro Urbino, uno a Macerata e uno ad Ascoli Piceno mentre nessun caso di positività è stato riscontrato nelle province di Ancona e Fermo nell'ultima giornata. Lo evidenzia l'ultimo aggiornamento del Gores (Gruppo regionale per le emergenze sanitarie). Finora i contagi nella regione sono stati 6.543 mentre i test eseguiti hanno superato quota 50mila (50.206).

Nuovi positivi al Coronavirus, così come non ci si doveva esaltare per aver finalmente raggiunto zero contagi in provincia di Ancona, tre giorni fa, è sbagliato deprimersi per i 7 casi registrati ieri dal Gores. Dietro ai nuovi dati c’è una spiegazione che potrebbe modificare il modo di pensare e di analizzare le statistiche fornite dagli esperti giorno dopo giorno. Stando a quanto affermato dal direttore dell’Osservatorio Epidemiologico delle Marche, Marco Pompili, buona parte del numero di tamponi positivi resi noti ieri riguardano l’analisi di vecchi tamponi effettuati nei confronti di persone messe in quarantena obbligatoria dopo essere stati a contatto con persone infette. E così si scopre che dei 7 contagi anconetani, 2 riguardavano persone in isolamento a marzo e 1 nel mese di aprile (stesso discorso per Macerata che però è cresciuta complessivamente di 11 positivi); nel Pesarese, dove si sono verificati 17 nuovi contagi, ben 13 riguardavano analisi degli scorsi mesi, 9 su quarantenati a marzo e 4 ad aprile.

"Si conferma – dice il Gores – la tendenza positiva già registrati. Nella fase 2 di gestione della pandemia si allarga la platea delle persone sottoposte a tampone, per garantire il contenimento nel momento delle riaperture, con un controllo capillare, oltre che dei casi positivi, dei loro familiari e contatti anche se asintomatici". In ogni caso i numeri restano numeri e quindi i casi positivi da inizio emergenza sanitaria nelle Marche, a cavallo tra fine febbraio e inizio marzo scorsi, salgono di altre 40 unità per complessivi 6.533 su 49.194 casi diagnosticati e addirittura 76.367 tamponi effettuati (con i test ripetuti sulla stessa persona). In provincia di Ancona la cifra aggiornata è 1.837, 2.667 (+17) nel pesarese, 1.067 (+11) nel maceratese, 455 (-)nel fermano, 287 nell’ascolano (-) e 215 da fuori regione (+5).

Decessi fino al 10 maggio

Le vittime restano sempre ristrette a poche unità, ma dopo le 2 di sabato ieri sono salite a 4. Una delle vittime, un 59enne di Macerata, è morto all’ospedale di Torrette: non aveva patologie pregresse. Le altre tre vittime vivevano a Recanati, una 96enne, a Mondolfo, un 83enne, e a Colli al Metauro, una donna di 88 anni. Nessuna vittima in provincia di Ancona per il secondo giorno consecutivo.

Il bilancio complessivo si avvicina a quota 1.000, 964 (578 uomini, 386 donne, età media 80,4 anni). I dimessi/guariti sono ormai una categoria in costante aumento, da sabato a ieri nelle Marche sono passati da 2.305 a 2.322. Stesso discorso per i ricoverati in ospedale, ma qui il numero è basso, da 317 a 314. Un dato stona in un quadro di generale ottimismo ed è legato all’impennata di pazienti in semi-intensiva (il secondo livello di intensità dopo le terapie intensive), da 69 a 80, ma soprattutto è il dato di Pesaro a preoccupare, ben 49 (+14 rispetto a sabato).

