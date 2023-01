Bologna com’era: Officina del gas, lavori a tempi di record

Nel marzo 1846 fu aggiudicato l’appalto per la realizzazione dell’Officina del Gas e un mese dopo i lavori erano già partiti. Nel luglio successivo lo stesso Bottrigari scrisse: "Le fabbriche e le opere tutte di costruzione necessarie a predisporre l’illuminazione a gas, sono a quest’ora con indicibile celerità condotte molto innanzi. Muri di cinta, barriera d’ingresso, pilieri, sterrato per giardino, fabbriche per il direttore e per i capi operai, vasche, pozzi, officina massima, tutto è sorto in brevissimo tempo dalle fondamenta, a vergogna del nostro Municipio che lascia interminati per la maggior parte i lavori che ha impreso ad erigere". Iniziò così la storia della produzione e distribuzione del gas per illuminare la città. (segue)

Marco Poli