Bomba d’acqua a Fabriano: trenta minuti di diluvio, allagate scuole e negozi

Fabriano (Ancona), 23 maggio 2023 – Una bomba d’acqua che in trenta minuti ha allagato scuole, case ed edifici pubblici. Disagi e problemi oggi pomeriggio con l’incertezza fino in serata sulla riapertura di alcune scuole. In pochi minuti, dalle 16 è scoppiato, il finimondo: prima una violenta grandinata a grossi chicchi specie a Marischio, a 3 chilometri da Fabriano, poi la bomba d’acqua che ha allagato strade e locali. Questo mentre appena 10 chilometri più a valle il cielo era terso e azzurro e la giornata assolata e quasi estiva. Allagate e interessate dalle infiltrazioni d’acqua tre scuole quella dell’infanzia Aldo Moro, la secondaria di primo grado Gentile da Fabriano dove i tecnici comunali hanno effettuato prontamente sopralluoghi e l’Itis Merloni Miliani, dove si è allagato il locale sotto al piano terra con i vigili del fuoco e i tecnici della Provincia che hanno lavorato ore per ripristinare l’elettricità.

Domani l’Itis Merloni resterà chiuso come comunicato questa sera dal dirigente scolastico: "Causa interruzione della linea elettrica dovuta ai gravi eventi atmosferici si comunica la chiusura della sede Itis Merloni per la giornata di mercoledì 24 maggio. Sarà cura della dirigenza scolastica fornire ulteriori informazioni per le giornate successive".

Ma non è tutto perché danni e allagamenti hanno interessato anche il seminterrato della farmacia comunale dell’ospedale. All’opera anche i volontari di protezione civile. Fango e diversi centimetri di acqua in strada con i fabrianesi scioccati e preoccupati anche alla luce delle recenti immagini dell’alluvione che ha colpito Emilia Romagna e il nord delle Marche. Allagati anche diversi negozi in via Cialdini e in piazza Garibaldi, la zona più bassa di Fabriano e garage in alcuni quartieri della periferia ma anche del centro.

Questa sera i vigili del fuoco avevano superato i 35 interventi grazie anche agli uomini arrivati non solo dal distaccamento fabrianese ma anche da Fabriano, Jesi, Ancona e Arcevia. Poco dopo le 18 il sindaco, Daniela Ghergo ha aggiornato sulla situazione in evoluzione: "A causa dell‘improvvisa bomba d‘acqua che ha colpito il territorio di Fabriano si sono verificati allagamenti in edifici pubblici e scolastici. Le squadre della Protezione civile insieme ai vigili del fuoco stanno effettuando sopralluoghi per verificare la presenza di nuove criticità, al termine dei quali daremo un aggiornamento tempestivo". E non è ancora finita perchè un fulmine è caduto su un albero in zona Borgo, vicino alla stazione. L’albero è stato spaccato e fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Bloccata un po‘ in tutta la città la per quasi un’ora, poi la viabilità è ripresa.