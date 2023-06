Bomba d’acqua a Jesi (Ancona), crolla il tetto della cappellina

Jesi, 25 giugno 2023 - Bomba d’acqua notturna, cede il tetto della cappellina dove è custodita l’immagine della Madonna e di parte dello storico Santuario delle Grazie. Numerosi i danni e gli allagamenti causati dalla pioggia caduta con una fortissima intensità dalle quattro per almeno un paio d’ore. Tanti in mattinata gli interventi dei vigili del fuoco del distaccamento jesino e della polizia locale in diverse zone della città.

Anche il Comune ha messo in campo la squadra della reperibilità, coordinata dall’architetto Alberto Federici: hanno effettuato un sopralluogo al santuario assieme ai padri carmelitani per valutare danni e messa in sicurezza. La cappellina sarebbe di proprietà statale e il danno riguarderebbe il tetto nella zona tra il chiostro e la parte interna della chiesa, in prossimità del confessionale che entrando in chiesa è subito dopo la cappellina. Si tratta della parte opposta rispetto all’ingresso su corso Matteotti. La bomba d’acqua che si è abbattuta sulla città nella notte e nelle prime ore della mattinata, ha provocato numerosi danni e allagamenti in varie zone del centro e della periferia di Jesi.

Allagati diversi sottopassi, quelli in via Fontedamo, in via Latini e via Pieralisi in particolare. Danneggiate anche strutture e palazzi: a metà mattinata ieri i vigili del fuoco sono intervenuti lungo corso Matteotti per il distacco di alcuni mattoni decorativi dalla finestra un palazzo. Siamo all’altezza dell’incrocio con via Pastrengo dove ieri mattina si è portata anche la polizia locale per scongiurare pericoli per i passanti. Assieme ai vigili del fuoco l’area è stata transennata e sono stati rimossi i mattoni pericolanti. Alcuni sono caduti sul marciapiede fortunatamente mentre nessuno stava passando in quella zona. Un grosso ramo a causa delle piogge e del vento è caduto in via Ancona, in via Crivelli un altro nella zona di Tabano dove pure è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento jesino. I grossi rami sono stati tagliati e rimossi. Anche in questo caso fortunatamente nessuno è stato colpito dalle cadute dei grossi rami in strada. Tornando ai sottopassi a Fontedamo (uscita Jesi Est) a causa dell’allagamento, ieri mattina si sono attivati il semaforo rosso e la sirena dell’allarme ha cominciato a suonare. Il traffico è stato deviato su via Roncaglia. Allagati anche i vialetti dei giardini pubblici di Viale Cavallotti e una buca si è aperta nell’asfalto in via Puccini.