Bomba al porto, disinnesco all’alba. Previsto un piano di evacuazione. Sarà fatta brillare in mare o in cava

Disinnesco, recupero e brillamento dell’ordigno emerso durante gli scavi al porto: le operazioni al via da domani mattina all’alba. La comunicazione ufficiale è arrivata ieri da parte della prefettura di Ancona che coordina le operazioni che, materialmente, saranno effettuate dagli artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore (Bologna). Alle 7 inizierà l’evacuazione che coinvolge anche cinque residenti alla Casa del Boia, lungo la strada del Duomo, ma dovranno lasciare il posto di lavoro anche gli addetti della Fincantieri e tutti gli operatori portuali della zona in un raggio di 468 metri dal punto in cui si trova il residuato bellico della Seconda Guerra Mondiale.

I tempi complessivi dell’operazione non dovrebbero superare le tre ore. L’ordigno – una bomba d’aereo AN-M 64 500 Lbs GP USA – è stato rinvenuto durante gli scavi per la posa della nuova illuminazione; quel cantiere, proprio a causa dell’inghippo, ha chiesto una proroga di due mesi rispetto ai tempi di consegna fissati lunedì prossimo. Il prefetto di Ancona, Maurizio Valiante, per definire gli aspetti generali e di coordinamento, ha adottato apposita ordinanza nella quale è stato stabilito, tra l’altro, che le operazioni di de-spolettamento della bomba d’aereo avverranno sul posto. Per mitigare gli effetti di una detonazione accidentale, gli esperti hanno realizzato una camera di espansione in grado di ridurre il raggio di evacuazione dell’area appunto a 468 metri orizzontali dal punto di ritrovamento del residuato bellico, la cosiddetta ‘Zona rossa’, così da minimizzare il disagio per i residenti, per le attività commerciali e per gli altri luoghi di lavoro dell’area coinvolta.

Successivamente al disinnesco, è stato previsto che il brillamento avvenga in mare, in luogo sicuro individuato dalla Capitaneria di Porto, a cura del Comando Raggruppamento Subacquei e Incursori della Spezia. In caso di condizioni meteorologiche avverse è stato già pianificato, in alternativa, il brillamento in una cava nel territorio comunale di Agugliano, ritenuta idonea dai militari dell’Esercito, dopo un trasporto in totale sicurezza. Al Tavolo di coordinamento hanno partecipato i rappresentanti del Comune di Ancona, delle forze di polizia, dell’Esercito italiano, dello SDAI della Marina Militare, della Capitaneria di Porto, dell’Autorità di Sistema Portuale Mare Adriatico centrale, dei Vigili del Fuoco, dell’A.S.T. di Ancona, del Servizio 118 di Ancona, della Protezione civile regionale, della SOUP Regionale Marche, dell’ENAC, della CRI, di RFI e dei gestori dei servizi di pubblica utilità (telefonia, luce, gas ed acqua). Il Comune di Ancona ha adottato il previsto Piano di evacuazione e di assistenza alla popolazione e una serie di ordinanze.

Pierfrancesco Curzi