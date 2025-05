Bomba d’acqua: minuti di terrore. A Cerreto d’Esi strade danneggiate

Paese investito da una bomba d’acqua che ieri sera, poco prima delle 19, ha devastato il Comune.

"Nel giro di un’ora per ben due volte in un lasso di tempo di circa 5 minuti, sono caduti più di 8 millimetri d’acqua. Si registrano diversi allagamenti, compromesse strade, tra cui anche la pedemontana – ha comunicato subito il sindaco David Grillini -. Siamo in contatto con la Soup, ci sono state diverse richieste di intervento, tutti i volontari sono stati allertati, stiamo aprendo il Coc e monitorando le strade operando con delle vere e proprie chiusure per i tratti più pericolosi al transito. Seguiranno aggiornamenti utili alla cittadinanza attraverso i consueti canali istituzionali".

Sul posto hanno lavorato per ore anche i vigili del fuoco, presenti con le squadre di Arcevia e Fabriano. La situazione meteo in serata è andata via via normalizzandosi ma il lavoro da fare rimane grande: ci sono garage allagati, strade sommerse, scantinati pieni di acqua. E poi occorrerà effettuare la conta dei danni. Fortunatamente non si registrano feriti in incidenti o altro. Segnalati anche smottamenti nelle aree periferiche cui il Comune dovrà far fronte almeno per la messa in sicurezza delle aree. A far paura sono stati anche chicchi di grandine piovuti per un tempo non lungo ma intenso. Tante le proteste da parte di automobilisti e cittadini che hanno dovuto fare i conti con la calamità.