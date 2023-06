Bomba d’acqua nel rione Rosora, strade allagate e traffico in tilt

Nuova bomba d’acqua. Stavolta gli allagamenti più importanti si sono verificati a Rosora. Poco dopo le 15 è iniziata a cadere una pioggia intensa che ha invaso le strade. Le caditoie non riuscivano a contenere l’acqua che ha invaso via Clementina e le vicine strade, dove si sono accumulati diversi centimetri e le auto sono state costrette a rallentare e fermarsi. In strada sono scesi alcuni giovani hanno aiutato ad alzare i tombini per aiutare l’acqua a defluire. Dopo poco più di un’ora la situazione si è fortunatamente normalizzata. Una bomba d’acqua analoga a quella caduta a Cupramontana nei giorni scorsi con allagamenti e danni ad alcune abitazioni. Diversi nel pomeriggio di ieri gli interventi dei vigili del fuoco del distaccamento jesino alle prese oltrechè con allagamenti anche con rami caduti in strada. L’allarme ieri pomeriggio è scattato anche tra Jesi e Monsano per un grosso fulmine caduto. Il boato è stato avvertito anche a diversi chilometri di distanza.

sa. fe.