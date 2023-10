Bombe su Ancona: 80 anni dopo. Prima la strage, poi la grande fuga

Gaza oggi come Ancona esattamente ottant’anni fa. Corsi e ricorsi storici e soprattutto un anniversario cruciale per la storia della nostra città. Esattamente alle 11,27 del 16 ottobre del 1943 uno stormo di bombardieri alleati iniziò a colpire il capoluogo, partendo dalla stazione ferroviaria e dalle zone limitrofe. Un bilancio subito drammatico: 165 morti e 300 feriti. Il primo di una lunga serie di attacchi dal cielo per costringere i tedeschi alla resa dopo che esattamente un mese prima, il 15 settembre, le truppe naziste avevano occupato la città. Erano, allora, gli effetti dello choc provocato dall’arresto di Benito Mussolini, capo dei fascisti e di governo, dal cosiddetto ‘Ordine del Giorno Grandi’ del 25 luglio ‘43 e dall’Armistizio poi dell’8 settembre. Con gli eserciti alleati che spingevano da sud, il conflitto si spostò nei due anni successivi a nord, fino alla capitolazione definitiva del regime fascista e la sconfitta dei loro sodali guidati dal Fuhrer, Adolf Hitler.

Durante quei mesi terribili, Ancona finì sotto il fuoco degli aerei internazionali, mentre poi saranno le truppe di terra, polacche in particolare, a entrare in città fino a liberarla. L’incubo per la nostra città, tuttavia, è iniziato quella mattina del 16 ottobre con le prime bombe cadute appunto tra la stazione e il Piano, toccando la Palombella, quartiere popolare molto abitato, e gli attuali corso Carlo Alberto e via Giordano Bruno (all’epoca chiamata viale de Pinedo). Oltre alle vittime, ai feriti e alle devastazioni, la data del 16 ottobre 1943 diventa un cardine della storia anconetana anche per un altro motivo. Inizierà infatti quel giorno lo sfollamento della città che nel corso dei mesi costringerà decine di migliaia di cittadini a scappare nell’interno della provincia o anche oltre. Una fuga improvvisata e disordinata che nel corso dei mesi provocherà un vero e proprio spopolamento della città. Allora, prima dei bombardamenti, Ancona contava una popolazione di circa 62mila persone che nel giro di poche settimane sarà ridotta ad appena 4mila civili: in ben 58mila avevano deciso di scappare e trovare soluzioni alternative fino al termine del conflitto. Quel giorno, ottant’anni fa, si inaugurava l’orrore, ma il peggio, in termini di numeri e di sangue versato, arriverà nelle settimana successive. In particolare il 1° novembre dello stesso anno quando i bombardieri della coalizione anti-nazifascista avrebbero bersagliato le zone allora centralissime della città, ossia l’attuale centro storico e i colli, dal Guasco al Cardeto. Indimenticabile l’eccidio del rifugio Birarelli che quel giorno provocò la morte di oltre 600 persone innocenti. Ferite rimaste indelebili da allora e che vanno ricordate nel tempo.

Pierfrancesco Curzi