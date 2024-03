Bomber Spagnoli, salvatore dell’Ancona: "Volevo il gol, spiace non essere a Perugia"

L’uomo della provvidenza: con la doppietta nel derby contro la Fermana, Alberto Spagnoli salterà Perugia: ieri il giudice sportivo lo ha squalificato per una giornata dopo il giallo rimediato in partita. Due giornate, invece a mister Colavitto. Intanto Ancona si gode il numero 9 che non ha solamente riacceso la speranza di una tifoseria col morale comprensibilmente sotto tacchi, ma ha ribadito ancora una volta, semmai ce ne fosse stato bisogno, che questa squadra non può prescindere da lui. Nella sua corsa sotto la nord dopo la doppietta, non c’era soltanto la gioia per aver indirizzato la partita dalla propria parte, ma soprattutto una sensazione di liberazione dopo un momento particolarmente difficile, sia a livello personale, che soprattutto di squadra. E’ lo stesso bomber ad evidenziarlo nella conferenza stampa post partita: "Mi mancava molto il gol, era da un po’ di partite che non riuscivo ad andare a segno, nonostante fossi riuscito a sfornare due assist. Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta, soprattutto per la posizione di classifica, ma siamo riuscita ad incanalarla dalla parte nostra. Al di là dell’arbitraggio, che preferisco non commentare, siamo stati bravi a portare a casa i tre punti, nonostante il gol da polli che abbiamo subito alla fine". Di tempo per festeggiare però, ce n’è molto poco, visto che sabato si andrà al Curi contro un Perugia reduce dalla pesante cinquina subita a Chiavari contro l’Entella. Purtroppo Spagnoli, dopo l’ammonizione rimediata nel derby, sarà assente per squalifica: "Il Perugia lotterà per raggiungere l’obiettivo play-off, questa sconfitta li caricherà sicuramente in maniera maggiore. Noi dobbiamo ragionare partita dopo partita, sarà una gara completamente diversa da quella di oggi. Mi dispiace molto non esserci, perché ho rimediato un’ammonizione stupida dopo aver discusso con l’arbitro per un fallo non fischiato. Erano diverse partite che giocavo con il peso della diffida, anche ad Arezzo ho giocato molto attentamente cercando di non commettere fallo: in queste ultime sette partite cercherò di essere il più pulito possibile". Qualcosa nella testa dei giocatori deve essere cambiato, visto che con la Fermana si è vista un’Ancona molto più combattiva rispetto alle ultime uscite: "Ci è andata bene nell’azione che ha portato al rigore, perché se fossero andati in vantaggio loro sarebbe stato molto difficile raddrizzarla. Come ad Arezzo, il fatto di subire gol crea una sorta di contraccolpo psicologico, sta a noi trovare la giusta quadra. L’importante è tenere la partita sempre in equilibrio". Parole di Alberto Spagnoli, l’uomo su cui si aggrappa l’Ancona calcistica per salvare questa tribolata annata.

Gianmarco Minossi