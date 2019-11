Fabriano (Ancona), 9 novembre 2019 - Niente bomboniere della cresima, ma donazione al canile di Putido della cifra equivalente. È il gesto d'amore verso gli animali e il territorio di un ragazzino non ancora tredicenne che insieme a papà e mamma ha deciso di rinunciare al dono agli invitati, destinando alla struttura comunale la medesima quota inizialmente individuata per le bomboniere .

"Sul tavolo abbiamo inserito il cartello per spiegare la scelta di avere i confetti prelevabili dagli appositi vasi, ma non le bomboniere", spiega al Carlino la mamma, cheche ha ricevuto il forte apprezzamento del canile per l'insolito gesto. "E' stato molto felice di questa idea di famiglia - racconta la madre, ama gli animali come me, ancor di più da tre anni a questa parte quando è entrata in casa una cagnolina presa proprio dal canile cittadino".

L'animale era stato adottato quando aveva già otto anni e ha subito portato gioia e allegria nella famiglia ora autrice del gesto virtuoso. "Il canile ha costi di sostentamento davvero elevati tra spese veterinarie e quelle per le strutture, vedi la necessità di avere box riscaldati per il periodo invernale. Speriamo davvero che ci sia attenzione verso questo servizio così importante per la nostra comunità e per gli amici a quattro zampe".