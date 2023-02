Bomprezzi e Schlein Vittoria senza sbaffi

Netta vittoria della ricercatrice senigalliese Chantal Bomprezzi per la segreteria regionale e di Elly Schlein per quella nazionale un po’ in tutta la provincia di Ancona. Il distacco sulla vicesindaco di Cerreto d’Esi per la segreteria regionale e su Stefano Bonaccini per quella regionale è stata subito evidente, sin dai primi minuti dello spoglio ieri. Fino alla tarda serata mancavano ancora i dati ufficiali di alcuni seggi, in particolare nel capoluogo, ma i votanti si sono avvicinati agli 8mila.

Per guardare ai dati delle città più grandi della provincia ad Ancona su 1.942 votanti il 59% ha scelto Schlein, il 41 Bonaccini. A Jesi Elly Schlein ha conquistato il 65% dei 905 voti espressi, Bonaccini il 35%.

Sempre nella città di Federico II Chantal Bomprezzi è arrivata al 62%, mentre Michela Bellomaria si è fermata al 38% degli 885 votanti.

A Osimo dei 444 votanti, ben 297 hanno scelto come segretaria regionale Chantal Bomprezzi, 121 Michela Bellomaria mentre dei 478 votanti per la segreteria nazionale 273 hanno scelto la deputata ed ex europarlamentare e 204 il governatore dell’Emilia Romagna.

Tra le città più grandi solo a Fabriano Chantal Bomprezzi non l’ha spuntata sull’avversaria, fermandosi a 101 voti mentre Michela Bellomaria, della vicina Cerreto d‘Esi è arrivata a 268. A Senigallia a trionfare con ben 828 la ricercatrice universitaria senigalliese, mentre l’operatrice socio sanitaria si è fermata a 278.

A Falconara Elly Schlein ha conquistato 319 voti contro i 185 di Bonaccini e la consigliera comunale di Senigallia ha ottenuto oltre il quadrupolo di consensi rispetto alla vicesindaco di Cerreto D’Esi (362 a 96).

A Chiaravalle meno accentuato il distacco tra Chantal Bomprezzi e Michela Bellomaria (116 a 88) mentre Elly Schlein ha staccato sensibilmente Stefano Bonaccini (141 a 87).

Sara Ferreri