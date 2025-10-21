La crisi che non t’aspetti
Andrea Zanchi
La crisi che non t’aspetti
Ancona
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente mortalePremi Gambero RossoTrattorie Emilia RomagnaLouis Dassilva udienzaInchiesta alluvionePensionato star social
Acquista il giornale
CronacaBomprezzi la più assente in Aula. Approvati 75 provvedimenti
21 ott 2025
SILVIA SANTARELLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. Bomprezzi la più assente in Aula. Approvati 75 provvedimenti

Bomprezzi la più assente in Aula. Approvati 75 provvedimenti

Presentato il resoconto del Consiglio Comunale, undici sedute in aula, approvati 75 provvedimenti. "La Conferenza dei Capigruppo si è riunita, invece,...

Il presidente Massimo Bello

Il presidente Massimo Bello

Per approfondire:

Presentato il resoconto del Consiglio Comunale, undici sedute in aula, approvati 75 provvedimenti.

"La Conferenza dei Capigruppo si è riunita, invece, nove volte e le quattro Commissioni permanenti – Affari istituzionali e generali; Urbanistica, assetto del territorio e ambiente; Bilancio, programmazione economica e finanze; Cultura, diritti, turismo, sport e affari sociali - hanno tenuto complessivamente 22 sedute – spiega il Presidente del Consiglio Massimo Bello - Sono state sette le sedute della Prima Commissione permanente (Affari istituzionali e generali, Sviluppo economico, Innovazione, Politiche UE) e quattro quelle della Seconda Commissione permanente (Ambiente, Territorio e Infrastrutture, Lavori pubblici e Urbanistica), mentre le sedute della Terza Commissione permanente (Bilancio, Finanze e Programmazione economica, Patrimonio) sono state otto e quelle della Quarta Commissione permanente (Affari sociali, culturali e formativi, turistici, sportivi e Diritti) sono state tre".

Tra le presenze dei consiglieri comunali, in coda la segretaria regionale del Pd Chantal Bomprezzi con 7 presenze. "Nei primi nove mesi del 2025 – ha dichiarato il presidente Massimo Bello - il Consiglio comunale ha svolto un’intensa attività istituzionale, affrontando temi amministrativi e strategici di grande rilievo per la comunità. Ancora una volta, il Consiglio si è confermato come organo di governo fondamentale, luogo di confronto democratico e di indirizzo politico-amministrativo".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata