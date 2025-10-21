Bomprezzi la più assente in Aula. Approvati 75 provvedimenti

Presentato il resoconto del Consiglio Comunale, undici sedute in aula, approvati 75 provvedimenti.

"La Conferenza dei Capigruppo si è riunita, invece, nove volte e le quattro Commissioni permanenti – Affari istituzionali e generali; Urbanistica, assetto del territorio e ambiente; Bilancio, programmazione economica e finanze; Cultura, diritti, turismo, sport e affari sociali - hanno tenuto complessivamente 22 sedute – spiega il Presidente del Consiglio Massimo Bello - Sono state sette le sedute della Prima Commissione permanente (Affari istituzionali e generali, Sviluppo economico, Innovazione, Politiche UE) e quattro quelle della Seconda Commissione permanente (Ambiente, Territorio e Infrastrutture, Lavori pubblici e Urbanistica), mentre le sedute della Terza Commissione permanente (Bilancio, Finanze e Programmazione economica, Patrimonio) sono state otto e quelle della Quarta Commissione permanente (Affari sociali, culturali e formativi, turistici, sportivi e Diritti) sono state tre".

Tra le presenze dei consiglieri comunali, in coda la segretaria regionale del Pd Chantal Bomprezzi con 7 presenze. "Nei primi nove mesi del 2025 – ha dichiarato il presidente Massimo Bello - il Consiglio comunale ha svolto un’intensa attività istituzionale, affrontando temi amministrativi e strategici di grande rilievo per la comunità. Ancora una volta, il Consiglio si è confermato come organo di governo fondamentale, luogo di confronto democratico e di indirizzo politico-amministrativo".