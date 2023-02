Bonaccini al fotofinish Alle urne in 6.500

In provincia di Pesaro-Urbino la spuntano sul filo di lana Stefano Bonaccini per la segreteria nazionale (51,1%) e Chantal Bomprezzi per la segreteria regionale (51,3%). All’insegna dell’incertezza, dunque, le primarie del Pd sui due fronti, con andamenti molto differenti da Comune a Comune. Qui non ha sfondato la Schlein, insomma, che però ha tenuto molto bene in un testa a testa con il governatore dell’Emilia Romagna. E come in quasi tutte le Marche, la sorpresa è arrivata dalla vittoria della Bomprezzi, l’ex assessora di Senigallia che ha ribaltato pronostici e rapporti di forza all’interno del. Uno tsunami sul Pd regionale, i cui effetti si capiranno presto. Fino alle 23 di ieri mancavano i dati complessivi di Pesaro città, ma tra le varie sezioni spiccava il risultato di Villa Fastiggi, che si era schierata proprio con Bomprezzi, ovviamente dall’altra parte della barricata rispetto al sindaco Matteo Ricci, che ha sostenuto la Bellomaria. Ebbene, il verdetto è stato bulgaro: 220 voti all’ex assessora, solo 58 alla sfidante Michela Bellomaria, vicesindaca di Cerreto d’Esi. Sul fronte nazionale, a Villa Fastiggi ha invece vinto Bonaccini, così come a Pantano.

A Fano la Schlein ha chiuso a quota 673, contro le 579 preferenze a favore di Bonaccini, mentre nel duello per la segreteria regionale l’ha spuntata Michela Bellomaria (567) con 34 voti in più della Bomprezzi.

Altro dato curioso a Macerata Feltria, paese dell’ex deputata Alessia Morani che si è schierata con Bomprezzi, la quale ha dunque ottenuto 99 preferenze contro le 4 della Bellomaria.

A conti fatti, chi esce sicuramente sconfitto è il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che per la prima volta si trova giù dal carro dei vincitori.

Quanto all’affluenza, in provincia di Pesaro Ubrino hanno votato in 6.500, di cui 2.186 a Pesaro, 1.260 a Fano e 450 a Urbino. Quasi 5mila in meno del 3 marzo 2019, quando in 11.171 parteciparono alle primarie vinte da Nicola Zingaretti