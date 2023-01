Bonaccini: "Così dobbiamo riformare il Pd Ma iniziamo a tornare in mezzo alla gente"

di Marina Verdenelli "Lavoro e alleanze" per riformare il Partito Democratico tornando "tra la gente e anche al bar a sentire cosa vogliono i cittadini" se c’è bisogno. E’ arrivato con quaranta minuti di ritardo, ieri sera, al Ridotto del teatro delle Muse, Stefano Bonaccini, il candidato alla segreteria nazionale dei dem e presidente dell’Emilia Romagna, ma ha strappato subito un applauso tra il pubblico che lo aspettava per la tappa anconetana del suo tour dopo Muccia e Jesi (poi è andato a Pesaro). Ad attenderlo c’erano il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni, del comitato provinciale pro-Bonaccini e la sindaca del capoluogo dorico Valeria Mancinelli che prima del suo arrivo ha detto come il candidato "esprime al meglio la figura di leader e io farò tutto quello che posso perché diventi il nuovo segretario nazionale del Pd". "Condivido molto quello che Bonaccini ha più volte detto – ha aggiunto Mancinelli – il partito va riformato e io aggiungo che va rivoltato come un calzino". E ancora: "Mi pare che Stefano Bonaccini sia quello che sta facendo e non da adesso. Soprattutto non solo dice cose chiare, nette e comprensibili ma ha anche di mostrato di farle. Spero e per quanto...