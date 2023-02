Bonaiuto e Cervi: "Addio fantasmi"

Una gran bella coppia di attrici è pronta a salire sul palco del Teatro Pergolesi di Jesi. E’ quella formata da Anna Bonaiuto e Valentina Cervi, protagoniste martedì (ore 21) di ‘Addio fantasmi’, romanzo di Nadia Terranova finalista al Premio Strega 2019. La compagnia Fanny & Alexander porta in scena il testo con eccellenti risultati, mettendo al centro il rapporto tra due donne, una figlia e una madre. Dopo i progetti dedicati a Nabokov e al Mago di Oz e la versione teatrale dell’ ‘Amica geniale’ di Elena Ferrante, il rapporto con la letteratura di Fanny & Alexander si arricchisce di un nuovo tassello.

Stavolta Luigi De Angelis e Chiara Lagani tornano alla letteratura italiana contemporanea. ‘Addio fantasmi’ è la storia di una donna, Ida Laquidara, alle prese con il vuoto di un’assenza: il padre, un giorno, quando lei era bambina, uscì di casa per non tornare più. Molti anni dopo Ida, che ora vive a Roma, viene richiamata all’improvviso dalla madre a Messina, la sua città natale: la donna deve ristrutturare la casa di famiglia, che vuole mettere in vendita, e ha bisogno del suo aiuto.

Quel viaggio riporterà in vita tutti i suoi fantasmi, in un crescendo di inquietudini alimentate dal rapporto irrisolto con la madre. Fanny & Alexander nell’arco di trent’anni di attività ha realizzato oltre ottanta eventi, tra spettacoli teatrali e musicali, produzioni video e cinematografiche, installazioni, azioni performative, mostre fotografiche, convegni e seminari di studi, festival e rassegne. Tra i suoi lavori si ricordano il ciclo dedicato al romanzo di Nabokov ‘Ada o ardore’, vincitore di due premi Ubu; il progetto pluriennale dedicato a ‘Il Mago di Oz’ (2007-2010) e l’affondo dedicato alla retorica pubblica con le serie dei ‘Discorsi per indagare il rapporto tra singolo e comunità’.

Nel 2015 Fanny & Alexander cura regia, allestimento e costumi dell’opera ‘Die Zauberflöte – Il flauto magico’ di Mozart su commissione del Teatro Comunale di Bologna. Nel 2021 cura regia, allestimento e costumi de ‘L’Isola Disabitata’ di Franz Joseph Haydn al Teatro Alighieri di Ravenna e all’Opera di Dijon. Nel 2022 debutta ‘Il ritorno di Ulisse in patria’ al Teatro Ponchielli di Cremona e il ‘Lohengrin’ di Wagner al Comunale di Bologna. Tra le recenti produzioni anche ‘Se questo è Levi’, vincitore di due Premi UBU, e ‘Sylvie e Bruno’, da Lewis Carroll, finalista ai Premi UBU nella categoria ‘Miglior testo italiano e scrittura drammaturgica’. Ultimi biglietti disponibili al Teatro Pergolesi (0731 206888).