Bonelli sfida il Pd sull’Area marina protetta: "Avanti"

"La prossima settimana scriverò a Elly Schlein per capire quale idea abbia il Pd sull’Area Marina Protetta del Conero. Il tema era nell’agenda della giunta Mancinelli poi è sparito, vediamo se riusciamo a trovare un punto d’incontro. Alla Schlein dico: è questa la linea Dem su questo argomento?". L’onorevole Angelo Bonelli, segretario nazionale di Europa Verde, lancia da Ancona una proposta concreta ai Dem, aprendo il dialogo in vista di un ipotetico apparentamento al ballottaggio.

Le premesse sono però chiare: "Il centrosinistra ad Ancona ha rotto un patto storico e si è assunto una responsabilità sul futuro del Conero cancellando l’Area Marina Protetta dal suo programma – ha aggiunto Bonelli ieri mattina alla Mole – pur di proteggere gli interessi di poche categorie. Il Conero e il suo mare stupendo non può diventare un rimessaggio di barche affollato come il Grande raccordo anulare. Ma ancora più grave è l’aderenza tra centrosinistra e centrodestra su quello e su altri temi centrali per la salvaguardia dell’ambiente e della sostenibilità della città. Penso alla gestione dei parchi e delle aree naturali. Sulle grandi navi da crociera al molo Clementino del porto dobbiamo dire no. Dobbiamo proteggere forme di turismo sostenibile".

Bonelli non le ha mandate a dire neppure al Terzo Polo e in particolare a Carlo Calenda, ad Ancona proprio sabato scorso, che appoggiano la candidatura di Ida Simonella: "Calenda faccia meno il professorino, non si affanni a dare voti ai suoi rivali politici come il sottoscritto e soprattutto non racconti bugie sul nucleare". Rubegni ha accolto con piacere la visita del suo leader nazionale: "Noi andiamo da soli, non saremo la stampella di nessuno e sui temi della sostenibilità non potevamo appoggiare il centrosinistra. Sul ballottaggio aspettiamo prima l’esito del primo turno elettorale".