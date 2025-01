Bonifica Marche, lavori sui fiumi per oltre 4 milioni

"Se non ci fossero i Consorzi di bonifica, bisognerebbe inventarli". Sono parole che Renato Brunetta ha rivolto a tutti i Consorzi di bonifica, il 14 gennaio, alla firma dell’accordo tra Cnel e Anbi. Presenti anche i vertici del Consorzio di bonifica delle Marche, responsabile della manutenzione ordinaria del reticolo idrografico minore in ambito extraurbano.

Solo nel 2024, gli interventi di manutenzione ordinaria sono stati 421 per un costo di due milioni e 400mila euro a fronte di contributi per 3.450.000 euro. In partenza a febbraio i lavori di manutenzione dei fossi di San Sebastiano, Cannetacci e Liscia a Falconara; seguirà l’ampliamento della sezione idraulica per un investimento di 3,9 milioni, finanziato dalla Regione, affidato al Consorzio di bonifica, e che dovrebbe contribuire a salvaguardare la città da future alluvioni.

Al fianco di tanti interventi in somma urgenza realizzati con la struttura del sub-commissario per l’alluvione Stefano Babini (nel 2024 la struttura ha finanziato oltre 4 milioni di interventi), il Consorzio si è impegnato a promuovere una nuova cultura della bonifica, dove da un sistema su segnalazione puntuale si passi a uno di programmazione di aree e interventi da realizzare, così da arginare l’impatto di eventi climatici estremi.

"È nel nostro dna prenderci cura del territorio, progettare e realizzare in un’ottica di sicurezza idrogeologica – le parole di Michele Maiani, presidente del Consorzio –. A livello regionale, ci auguriamo che si segua la logica adottata da molte regioni, dove la manutenzione del reticolo idrografico è intesa come attività a beneficio universale in cui investire in maniera collettiva e solidale".