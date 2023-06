"Bonus carburante per i residenti"

Chiusura del ponte San Carlo per la sua demolizione e ricostruzione da settembre, Fratelli d’Italia tramite i consiglieri Antonio Grassetti e Chiara Cercaci, dopo la sperimentazione di tre giorni chiede la possibilità di "assegnare ai residenti un bonus carburante, che compensi il sovraccarico di spesa dovuto all’allungamento del percorso quotidiano per l’accesso in città". Poi sul bus navetta, attivato nei tre giorni da Minonna a Porta Valle i consiglieri di opposizione chiedono di "concedere il trasporto urbano con autobus gratuito per tutte le intere giornate impegnate dalle opere, ai residenti (compresi gli abitanti delle frazioni) su tutto il percorso cittadino". Dunque non solo fino a Porta Valle. Tra le altre cose Fdi chiede "se è prevista la possibilità di compiere a Minonna esami rapidi per il controllo cardiologico e glicemico, così come avviene in ogni altra farmacia e se si ritiene di parcheggiare un’autopompa nella zona".

sa.fe.