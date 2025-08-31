Bonus Tari, imposta dimezzata per i nuclei con minori o anziani

"Con il Bonus Tari intendiamo offrire un sostegno concreto alle famiglie di Falconara, in un momento in cui il caro vita incide in maniera significativa sui bilanci domestici. Il dimezzamento della Tari per il 2025 rappresenta un aiuto tangibile per chi affronta le sfide quotidiane legate alla cura di un figlio minore o di una persona anziana".

È l’assessore alle Politiche sociali Ilenia Orologio (in foto) a presentare il Bonus Tari che il Comune ha varato grazie al contributo messo a disposizione da Marche Multiservizi Falconara. Le famiglie che ne avranno diritto otterranno una posizione in graduatoria, dopo la presentazione delle domande. La misura sarà concessa fino a esaurimento delle risorse. Possono fare richiesta i nuclei familiari con Isee fino a 25mila euro, residenti a Falconara in un’abitazione non di lusso (di proprietà o in affitto), senza altri immobili di proprietà e con persone fino a 14 anni o una persona con almeno 65 anni. Domande fino al 17 ottobre, modello sul sito dell’Ente.

Il Bonus Tari si aggiunge alle agevolazioni già riconosciute dal Comune a privati e imprese, cui per il 2025 è destinato un fondo di 290mila euro. Per le famiglie è già previsto il dimezzamento della tariffa per i nuclei con un figlio a carico o con almeno un pensionato (con Isee fino a 14mila euro); una riduzione del 50 per cento è garantita ai nuclei di una o due persone (Isee fino a 8mila); esenzione totale per le famiglie composte da una o due persone di età non inferiore ai 65 anni (Isee fino a 8mila). Un altro contributo, sempre con i fondi messi a disposizione da Marche Multiservizi, era stato concesso alle famiglie con persone con disabilità.