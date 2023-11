Book City Milano, la città in vetrina alla kermesse

La città, rappresentata dall’assessore alla bellezza, Maura Nataloni, ha partecipato a Book City Milano 2023, la grande kermesse culturale che si è tenuta dal 13 al 19 novembre. "L’invito alla nostra città – spiega l’assessore – è nato nell’ambito dell’evento ‘Fabriano Carta è Cultura’, quando insieme alle altre ‘Città creative’ abbiamo parlato di archivi e biblioteche con la partecipazione della città di Milano, città creativa per la letteratura, rappresentata in quell’occasione da Paola Manara". La peculiarità di questa manifestazione, che ricorre annualmente dal 2012, è di coinvolgere e mobilitare l’intero capoluogo lombardo e il mondo nazionale e internazionale della letteratura e dell’editoria nell’ideazione e produzione di appuntamenti dedicati al libro e alla lettura. L’assessore Nataloni ha incontrato l’assessore alla cultura di Milano, Tommaso Sacchi. "Costruire nuove relazioni e consolidare quelle già intessute è importante per la crescita della nostra città – commenta –. La rete delle Città creative Unesco ci aiuta ad apprendere buone pratiche e pure nuove opportunità".