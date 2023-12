Boom casi Covid, il pronto soccorso esplode

Il Covid è tornato in maniera decisa nella vita sociale, ormai è ufficiale. Ieri il pronto soccorso di Torrette ha raggiunto la saturazione totale dell’area dedica all’interno del reparto, con ben 12 casi seguiti e la difficoltà di piazzare nei reparti di malattie infettive quelli più bisognosi di cure più delicate. Purtroppo non è da escludere un ritorno al passato, con la necessità di modificare l’assetto operativo del pronto soccorso e dunque allargare l’area Covid, a oggi ristretta in due sale della sezione ‘Box’; modifiche che potrebbero riguardare anche le due malattie infettive, clinica e divisione, che però già accolgono casi di polmoniti bilaterali da Covid più severe, sebbene non ai livelli drammatici del 2020 e del 2021. Tutti i casi legati alla pandemia soccorsi dalle ambulanze del 118 finiscono a Torrette e si intrecciano con l’attività ordinaria del reparto guidato dalla dottoressa Susanna Contucci. Una situazione in costante tensione, sebbene va chiarito che il reparto non ha mai chiuso all’accesso di pazienti in questi giorni: lunedì sono stati registrati quasi 170 accessi (per metà codici arancio e azzurro, medio-alta gravità), tra cui circa 25 ultraottantenni che andrebbero seguiti dall’Inrca e invece vengono portati a Torrette. Ieri la situazione è stata meno pesante, ma sempre difficile. Tuttavia c’è un dato che emerge in tutto ciò, un dato davvero preoccupante che invece si ricollega alle polemiche dei giorni scorsi: ieri mattina in pronto soccorso c’erano circa 40 pazienti che dovevano essere ricoverati nei reparti ospedalieri, costretti tuttavia ad aspettare un posto letto su una barella o un letto tecnico in ps. L’ospedale di Torrette, come riportato più volte dal Carlino di recente, ha visto tagliati 170 posti letto con la possibilità che il dato salga a 250, ossia un terzo della dotazione ordinaria. Ogni reparto, chi più chi meno, è stato colpito da una sforbiciata e a fine novembre una circolare della direzione sanitaria vietava di effettuare ricoveri nell’area medica, ossia quella più centrale. Da qui l’accumulo di una quarantina di malati che non possono essere curati nei reparti e che aspettano anche per giorni un posto letto. Una situazione del genere non era ami accaduta nella storia dell’azienda ospedaliera anconetana, dai tempi dell’attivazione dell’ospedale unico a Torrette a inizio millennio, compreso il cardiologico. Senza interventi decisivi la situazione rischia di sfuggire di mano.

Pierfrancesco Curzi