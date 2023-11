Boom Choco Marche: in 20mila

Oltre 20.000 persone alla seconda giornata di Choco Marche e anche quest’anno sono stati i bambini i protagonisti della kermesse che Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino organizza e che vede il patrocinio di comune di Ancona e Camera di Commercio delle Marche. I laboratori pensati per i più piccoli, per far conoscere loro uno degli alimenti più amati, hanno fatto registrare il tutto esaurito, con oltre 500 prenotazioni, già prima del taglio del nastro e non hanno deluso le aspettative. "Facendo conoscere come nasce un prodotto, educando alla consapevolezza di ciò che si mangia, si può far comprendere il valore di alimento di qualità", spiega Giulia Mazzarini, organizzatrice di Choco Marche e responsabile comparto Alimentare di Confartigianato. Il laboratorio ‘Latte e cioccolato’, curato dal caseificio Piandelmedico Trionfi Honorati di Jesi permette ai bambini di partecipare alla preparazione del caglio e del formaggio, e al termine di gustare un delizioso ciocco-latte di fattoria. Dopo le degustazioni dedicate a tre tipologie di vino marchigiano curate dal Movimento Turismo del Vino in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier e il Panificio “Brutti ma buoni” di Osimo, sabato 18 è stato tutto dedicato a Paolo Brunelli, il ‘Maestro manipolatore di cose dolci’. Oggi 19 ristoratori, artigiani del food, coffelier ed esperti di spirits proporranno quattro diverse esperienze.