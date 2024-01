Boom di adesioni alla settimana corta

"TeamSystem Next, la nuova filosofia di lavoro basata su fiducia e responsabilizzazione delle persone, raggiunge un importante traguardo: tre persone su quattro della popolazione aziendale hanno scelto di aderire al Light Friday". Ne dà notizia TeamSystem, "tra le prime aziende italiane a puntare sulla settimana corta, con un nuovo modello organizzativo che prevede l’adesione su base volontaria e autonoma". "Ciò – spiega la società – ha convinto i dipendenti della società: il 75% ha scelto di abbracciare il modello della settimana corta, con un livello di soddisfazione superiore all’80%". Inoltre, l’azienda ha scelto di investire in un piano welfare destinato a tutte le persone che aderiscono al Light Friday, per sostenere con risorse dedicate la scelta dei dipendenti. "Dopo il lancio di TeamSystem Next e del nostro modello di settimana lavorativa corta, altre realtà in Italia si sono mosse per implementare iniziative simili – dice Donatella Isaia (nella foto), group chief people & culture officer di TeamSystem –. Ci piace pensare di essere stati precursori con la nostra filosofia, dimostratasi efficace come modo di interpretare la nuova cultura del lavoro e la sua necessità di svincolarsi dalle logiche prepandemiche".