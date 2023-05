Boom di auto senza assicurazione Rimosse e portate in deposito

Dall’inizio dell’anno nel territorio osimano sono 104 i veicoli che sono stati sottoposti a sequestro e fermo amministrativo da parte della Polizia locale, un numero rilevante considerato che in tutto il 2022 erano stati circa 300 quelli accertati. Gli ultimi provvedimenti proprio pochi giorni fa, quando durante i controlli in centro storico. Nella stessa zona è stata trovata anche una macchina che circolava nonostante fosse già stato sottoposta a sequestro l’anno scorso, tra l’altro sempre da personale della Polizia locale di Osimo. Il mezzo è stato recuperato e trasportato in un deposito. Il comando intanto si ammoderna, tanto che è entrata a pieno regime la digitalizzazione incidenti stradali, che permette la rilevazione informatizzata, ed è stata riammodernata la centrale operativa. Ieri sera intanto si sono svolti gli ormai consueti controlli congiunti in centro storico da parte di Polizia di Stato, Carabinieri e Municipale, per scovare comportamenti illeciti a discapito dei residenti e di coloro che frequentano il centro anche di sera.