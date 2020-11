di Alessandro Di Marco Passaggio in zona arancione per le Marche, che da domani dovranno fare i conti con maggiori restrizioni, in particolare lo stop agli spostamenti immotivati fuori dal proprio Comune e la chiusura di bar e ristoranti. La misura avrà valore per almeno due settimane. "Mi ha chiamato il ministro Speranza – annuncia il governatore Francesco Acquaroli – per anticiparmi il cambio da area gialla ad arancione. Una classificazione che fino a giovedì non era prevista, seppur negli ultimi due giorni i numeri dei positivi erano oggettivamente cresciuti, in particolare quello dei sintomatici. Per questo stavamo studiando...

di Alessandro Di Marco

Passaggio in zona arancione per le Marche, che da domani dovranno fare i conti con maggiori restrizioni, in particolare lo stop agli spostamenti immotivati fuori dal proprio Comune e la chiusura di bar e ristoranti. La misura avrà valore per almeno due settimane. "Mi ha chiamato il ministro Speranza – annuncia il governatore Francesco Acquaroli – per anticiparmi il cambio da area gialla ad arancione. Una classificazione che fino a giovedì non era prevista, seppur negli ultimi due giorni i numeri dei positivi erano oggettivamente cresciuti, in particolare quello dei sintomatici. Per questo stavamo studiando un’ordinanza anti-assembramento che a questo punto diventa inutile. Dispiace vedere ulteriormente compresse le nostre libertà e penalizzata la nostra economia, ma invito comunque a rispettare le misure previste dal Dpcm".

Da domani, quindi, sarà vietato raggiungere un altro Comune se non si ha un valido motivo (lavoro, studio, salute o comprovata necessità). Bar e ristoranti rimarranno chiusi al pubblico: consentita, comunque, l’attività di consegna a domicilio fino alle 22.

Intanto anche gli ultimi numeri dicono che il virus non molla e anzi rilancia stampando il nuovo record in termini assoluti in regione per i contagiati giornalieri (740, sette più del precedente primato di giovedì) e facendo schizzare l’indice dei positivi rispetto ai tamponi al 35.6%, in netta ascesa sul 28.7% di giovedì.

Per quanto ieri il ben poco ambito titolo regionale di giornata dei contagi sia andato alla provincia di Macerata (247), il territorio di Ancona (193) continua a confermarsi per distacco quello maggiormente colpito dalla sessione autunnale della pandemia. Lo dicono i numeri con una sequenza impressionante, visto che da 21 giorni consecutivi si è sempre raggiunta la tripla cifra in termini di positivi. Proprio in queste tre settimane sono stati messi insieme 3.582 contagi: per rendere l’idea ancora più chiara, un fatturato del periodo superiore a quello di tutta l’ondata pandemica sia per la provincia di Fermo che per quella di Ascoli e neanche troppo distante dal computo generale di Pesaro e Macerata, entrambe di poco ‘over 4mila’, ma in dieci mesi. In totale, da febbraio, il territorio provinciale è arrivato 6.462 casi.

Migliore il dato delle ospedalizzazioni con una crescita piuttosto contenuta (633, più 23 su venerdì) e soprattutto delle terapie intensive, dove per il secondo giorno consecutivo le presenze restano invariate (74) e perfino inferiori rispetto a martedì quando si è toccata quota 75. Otto i decessi contabilizzati, dei quali alcuni dei giorni scorsi su cui sono stati completati gli accertamenti: tra questi una 81enne di Castelbellino e un 51enne di Falconara, l’unico indicato senza patologie pregresse. Si tratta di un ambulante bengalese che aveva una bancarella nel Comune falconarese.

Il bilancio dei decessi da inizio emergenza sale a 1.102: 645 uomini e 457 donne con un’età media di 81 anni che, nel 95% dei casi, presentavano patologie pregresse. Il territorio più colpito resta la provincia di Pesaro Urbino con 535 vittime, seguito da Ancona con 244, Macerata 182, Fermo 78 e Ascoli Piceno 54. Le vittime provenienti da fuori regione sono nove.