Boom di turisti, ma negozi e musei sono chiusi

I turisti in città arrivano anche dopo Ferragosto ma trovano musei e negozi chiusi. È accaduto ieri mattina, a Jesi, dove gruppi di turisti sono arrivati per visitare musei e monumenti. Hanno provato ad entrare nell’ufficio turismo, per chiedere informazioni su cosa fare e dove poter andare ma hanno scoperto di non poter visitare la pinacoteca civica con i capolavori di Lorenzo Lotto e la Galleria degli Stucchi, chiusa per l’intera giornata di ieri come ogni lunedì. Chiuso di lunedì anche l’ufficio turismo di piazza della Repubblica. Già nel recente passato ad alcune proteste sulle chiusure del lunedì l’amministrazione comunale aveva spiegato che il lunedì la maggior parte dei musei d’Italia sono chiusi. Alcuni hanno provato ad affacciarsi in piazza del Duomo, ma si sono dovuti accontentare della cattedrale e del museo diocesano, unico museo aperto anche di lunedì (mattina): chiuso il museo multimediale dedicato all’imperatore Stupor mundi, nato a Jesi.

"Non pensavamo che in piena estate, la settimana successiva al Ferragosto, la gran parte dei musei fossero chiusi – commentano amareggiati in piazza della Repubblica dei turisti provenienti dal Nord Italia -. Eravamo di passaggio in zona e domani dobbiamo ripartire verso altre mete. Un vero peccato, per noi un’occasione persa, perché avevamo letto del patrimonio culturale e artistico che questa città custodisce". La serrata del lunedì, specie mattina, non riguarda solo i musei ma anche la gran parte dei negozi, bar e locali del salotto buono e anche questo è stato poco apprezzato dai turisti. "Per voce dello stesso Comune – sottolineano da JesiAmo - in questa estate si è avuta nel territorio un calo generalizzato delle presenze turistiche, specie straniere, che purtroppo non ha risparmiato neanche la nostra città, che ha però trovato nella figura dell’imperatore Federico II e del museo Stupor mundi a lui dedicato una valida attrattiva. Su questa figura forse è il caso che la nostra città e il territorio dedichimaggiore attenzione soprattutto in chiave turistica e sul punto alcune nostre riflessioni. Quale il commento su questa opportunità del gruppo consiliare Jesi in Comune ed in particolare del vicesindaco Samuele Animali prima feroce oppositore della creazione del museo stesso e poi aspro critico sulla decisione della precedente amministrazione di sostenerne la crescita? Jesi è città regia anche attraverso un brand che era nostra intenzione sviluppare proprio come attrattiva turistica e che compariva nelle comunicazioni ufficiali del Comune. Da qualche tempo, quasi coincidente con l’arrivo della nuova amministrazione, il logo è del tutto scomparso come se ritenuto anch’esso superfluo o scomodo".

Sara Ferreri