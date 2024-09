Bordate su Pirani e ora nasce il caso cultura

E’ una crisi interna alla maggioranza che non sembra avere fine quella che sta vivendo Osimo. "Così non va caro sindaco - tuona oggi anche il consigliere Marco Monteburini, eletto tra le fila latiniane con la lista Pirani sindaco -. L’unico disegno che si può scorgere a più di due mesi dalle elezioni è la volontà chiara di una messa all’angolo di Dino Latini e delle Liste civiche fino alla loro sparizione. Mi sono candidato convinto dal progetto delle liste civiche da sempre e dalla scelta di Pirani quale candidato a sindaco da parte del proprio leader Latini, per risolvere i problemi che continuano a presentarsi anche nella mia frazione. Latini è l’unica forza politica che in questi anni si è adoperata per Osimo. Anche ora, invece, la mia frazione continua ad avere delle enormi criticità legate alla scuola, alla viabilità (ad esempio tra via Fosso e via Santo Stefano), agli impianti sportivi obsoleti e alla mia richiesta di un sopralluogo all’assessore ai Lavori pubblici non ho ancora ricevuto una risposta. Questo non è cambio di passo se si decide in autonomia. A oggi non è mai stata convocata un’assemblea con i consiglieri o i capigruppo o semplicemente si vuol fare figli e figliastri".

Monteburini si firma consigliere delle Liste civiche. A oggi i civici in Consiglio con Latini sono Filippo Zagaglia ed Emanuele Carpera oltre a Simoncini eletto presidente. Latini non commenta ma guarda verso l’ultima grana, quella dei lavori al quartiere San Marco: "Il quartiere si sente sempre più isolato, solidarietà e aiuto ai residenti. Raccolgo la protesta dei cittadini che desiderano che il cinema all’aperto prosegua fino al termine della stagione, almeno per rispetto nei loro confronti. I parcheggi davanti alla chiesa poi devono essere preservati. Servono aiuti economici per chi si trova in difficoltà".

Non solo. Il nuovo governo della città cancella "La scena dei piccoli" e "La scena dei ragazzi" dell’associazione Specchi sonori, rassegne che hanno coinvolto generazioni di studenti e insegnanti con le migliori proposte da ogni parte d’Italia. "Siamo stati messi all’angolo con una mail ricevuta dopo le 22, pochi giorni prima di Ferragosto. Chiusi senza motivo, dopo aver avuto rassicurazioni su un incontro con la nuova amministrazione che non è mai avvenuto - dicono gli organizzatori Marianna De Leoni e Claudio Rovagna -. Una scelta che ci umilia".

Silvia Santini