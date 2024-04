Borghese, colazione con porchetta e poi le riprese per "4 Ristoranti"

È ripartito con una colazione a base di porchetta il tour in città di Alessandro Borghese. "Ed eccoci qua nelle spiaggia vellutata di Senigallia, lungomare, gente che corre, giornate di lanci nella meravigliosa Senigallia – le parole dello chef in una storia postata sul suo profilo Instagram - siamo dove c’è… Una Rotonda sul Mare (intonando la celebre canzone di Buongusto) chilometri di spiaggia e oggi andremo in giro per la città a vedere le sue meraviglie per raccontare questa pazzesca città, dopo di che… ristorante e se arrivi in piazzetta (Foro Annonario) ho trovato una delle meraviglie che mi piacciono assai, la porchetta. Assaggiamo per colazione, bona!".

E dopo il ‘Bruna Bistrot’, ieri è stato il turno de ‘La Tartana’, ristorante sul lungomare Marconi dove si possono gustare piatti a base di pesce e non. Ieri mattina, seguito dal suo cameramen ha fatto delle riprese sulla spiaggia, a pochi passi dal ristorante dove ieri si è seduto a tavola con altri tre commensali, tutti titolari di altrettanti locali in sfida per ‘4 Ristoranti’. Poi le immancabili foto con i fan e la passeggiata sul pontile della Rotonda a Mare, ma prima, un giro al Foro Annonario dove ad attrarlo è stata la porchetta di Gianluca, lo storico ambulante che da anni rallegra il palato dei passanti con i suoi panini.

La caccia allo chef è partita nel pomeriggio di lunedì, quando in tanti hanno atteso il termine della registrazione del programma sul muretto di fronte all’hotel City, un pomeriggio di riprese all’interno del ristorante ‘Bruna Bistrot’ e ieri si è replicato con una nuova sfida, tutta senigalliese. E dopo la Tartana sarà la volta del Tajamare e il Mare in Terrazza. I ristoranti si sfideranno a colpi di piatti, ma anche di panorama e location: nell’arredamento di tutte, non manca la tradizione. Tutti simili, ma anche molto diversi nei particolari: si passa dalla tradizione della pasta fatta a mano del Tajamare, alla location direttamente sulla spiaggia de La Tartana, passando per il panorama de ‘Il Mare in Terrezza’, fino all’innovazione di Bruna Bistrot. In pochi chilometri di lungomare si possono trovare proposte per tutti i gusti in quella che è sempre più città Gourmet.