Borghese dagli stellati. Uliassi e Cedroni

Alessandro Borghese fa visita agli chef stellati Mauro Uliassi e Moreno Cedroni. In città da domenica per registrare una puntata di ‘Quattro Ristoranti’, ha voluto fare visita ai suoi colleghi: prima da Cedroni, poi da Uliassi, Borghese ha scattato una foto insieme a tutta la brigata. Le stesse immagini che ieri ha pubblicato sul suo profilo Instagram: "Cinque Stelle Michelin in otto chilometri di lungomare, la spiaggia di velluto, oltre a mare, monumenti e divertimento può vantare anche due grandi eccellenze della cucina italiana". La passione per la cucina di Borghese è a 360 gradi: nel suo soggiorno senigalliese ha apprezzato anche la porchetta di Gianluca, storico ambulante del Foro Annonario. Dopo il Bruna Bistrot, La Tartana, ieri è stata la volta de Il Mare in Terrazza, ristorante con vista a Terrazza Marconi dove lo chef, accompagnato dai titolari dei ristoranti in gara e dalle 15 comparse ha fatto il suo ingresso nel locale di piazzale della Libertà poco dopo le 14. Oggi sarà invece il turno del quarto ristorante senigalliese in gara, il Tajamare.

Ma c’è già fermento per sapere dove e a che ora si decreterà il vincitore, difficile passare inosservati nel tratto centrale del lungomare, a due passi dalla Rotonda dove si trovano tutti i ristoranti in gara. Borghese potrebbe arrivare di notte, proprio per evitare di spoilerare il nome del vincitore e lasciare una certa suspance, in attesa della puntata che verrà trasmessa il prossimo autunno. La scelta di ospitare il programma di Alessandro Borghese si è rivelata vincente.

Nemmeno lui si aspettava un’accoglienza così calorosa, al punto da rendere i suoi tour in città difficili, per via delle numerose richieste di selfie e autografi. Impazzano infatti sui social le tante foto scattate insieme al protagonista di ‘Quattro Ristoranti’: martedì ad attendere il termine delle riprese, complice anche la bella giornata, c’erano centinaia di persone che, all’uscita dello chef dal locale, si sono messe in fila per un selfie, ma anche per congratularsi con Borghese. Dopo la parentesi legata alla cucina, riprenderanno in città le riprese di ‘Alex Bravo, poliziotto a modo mio’, la fiction con protagonista Marco Bocci che verrà trasmessa a novembre su Canale 5.