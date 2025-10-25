Borghetto e Marzocca all’inseguimento dell’Fc Osimo

Argignano al Bianchelli per osare contro il Marzocca. Prima categoria, sesta giornata. Girone B. Oggi (ore 15:30). Borgo Minonna-Staffolo, Castelbellino-Barbara Monserra, Cingolana-Le Torri Castelplanio, Cupramontana-Borghetto, Olimpia Marzocca-Argignano (ore 14), Passatempese-Real Cameranese, Pietralacroce-Fc Osimo (ore 14:30). Domani (ore 14:30): Filottranese-Castelleonese. Classifica: Fc Osimo 13; Olimpia Marzocca, Borghetto e Argignano 9; Le Torri 8; Castelleonese e Passatempese 7; Borgo Minonna, Filottranese e Real Cameranese 6; Barbara Monserra, Staffolo e Castelbellino 5; Pietralacroce 4; Cingolana 3; Cupramontana 1. Prossimo turno: Argignano-Borghetto, Barbara Monserra-Cupramontana, Borgo Minonna-Passatempese, Castelleonese-Cingolana, Fc Osimo-FIlottranese, Le Torri-Pietralacroce, Real Cameranese-Olimpia Marzocca, Staffolo-Castelbellino. Girone C. Oggi (ore 15:30): Appignanese-Loreto, Belfortese-Montecassiano, Castelraimondo-Portorecanati, Elite Tolentino-Cluentina (ore 14:30), Montemilone Pollenza-Porto Potenza (ore 15), Pinturetta-Santa Maria Apparente (ore 15), S.Claudio-Montegiorgio. Domani (ore 15): Potenza Picena-Montecosaro. Classifica: Belfortese e Montegiorgio 13; San Claudio 12; Castelraimondo 11; Pinturetta 10; Montecassiano e Appignanese 6; Montemilone Pollenza, Potenza Picena, Santa Maria Apparente, Loreto e Cluentina 5; Portorecanati e Montecosaro 4; Elite Tolentino 2; Porto Potenza 0. Prossimo turno: Cluentina-Pinturetta, Montecassiano-Appignanese, Montecosaro-Loreto, Montegiorgio-Belfortese, Porto Potenza-Potenza Picena, Portorecanati-Elite Tolentino, S.M.Apparente-Castelraimondo, San Claudio-Montemilone P.