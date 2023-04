"Borghi turistici, servono servizi"

"Le frazioni non possono essere considerate come un corpo estraneo alla città come spesso, erroneamente, viene considerato. Queste sono invece parte integrante del capoluogo, luoghi pieni di storia e identità, ancora oggi vissuti da centinaia di persone. Senza sottolineare ulteriormente le note esigenze in tema di cura e manutenzioni, su cui c’è il massimo impegno a migliorare la situazione attuale che spesso è oggettivamente insopportabile, siamo convinti che occorra riportare funzioni nelle frazioni che, oggi, rischiano di essere piuttosto dei fantasmi. Tramite il coinvolgimento dei residenti, delle categorie economiche e degli attori sociali, a partire da un accurato piano di riutilizzo del patrimonio immobiliare pubblico e privato, vogliamo riportare nelle frazioni servizi al cittadino, commercio di prossimità, luoghi di aggregazione e socialità. Altra urgenza e senz’altro quella legata al trasporto pubblico locale che deve essere capace di offrire un collegamento efficace ed efficiente da e per le frazioni. Pensiamo poi che serva sottolineare il carattere ‘rurale’ di molte delle nostre bellissime frazioni che, per le loro caratteristiche naturalistiche, possono essere messe al centro di progetti di agricoltura biologica, produzione vinicola di qualità, realizzazione di filiere legate al legno e al biogas. Nulla di tutto ciò è accaduto in questi anni. Infine, siamo convinti che le frazioni possano far parte delle nostra offerta turistica: tanti piccoli borghi immersi nel verde del Conero da aprire all’arrivo di turisti e avventori".