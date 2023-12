Borgo Catena, il comitato:: "Più sicurezza in strada"

Il Comitato di Borgo Catena chiede più sicurezza stradale, sicurezza nei parco giochi e nei campi sportivi.

Agli amministratori viene chiesto di intervenire sulle criticità che riguardano alcune alberature in prossimità del campo di calcio dove sono già stati effettuati altri abbattimenti e il lavoro sarà terminato nel 2024. Si è naturalmente parlato anche delle rotatorie: quella lato Senigallia, durante l’assemblea del Comitato Borgo Catena del 14 dicembre, è stata identificata all’unanimità come prioritaria, ci sono invece pareri discordanti sulla seconda rotatoria, lato Corinaldo, vicino alla Goldengas (Case Becci).

In entrambi i tratti della strada si sono verificati numerosi incidenti stradali. Tra le proposte per la sicurezza stradale, anche quella di portare il limite di percorribilità a 30 km/h.

Si allungano, invece, i tempi anche per vedere finalmente una pista ciclabile lungo strada Corinaldese, infrastruttura che permetterebbe di arrivare in città in poco tempo senza dover prendere l’auto.

Senza un percorso ciclabile, il Comitato ha chiesto di poter almeno aumentare l’illuminazione attualmente presente lungo la strada.