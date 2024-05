Borgo dei murales, ecco il bus navetta

Il borgo appenninico di Cacciano, noto per i murales, sarà collegato col centro storico di Fabriano in tutto il periodo estivo. Un servizio a favore dei turisti, che arrivano sempre più numerosi nella frazione trasformata in un museo a cielo aperto, interessati anche a visitare Fabriano. Grazie a un bando regionale vinto dal Comune, che sostiene progetti di miglioramento della qualità dell’aria con l’uso del trasporto collettivo in occasione di eventi, situazioni o periodi particolari, Fabriano e Cacciano saranno unite a luglio, agosto e settembre da una navetta che consentirà di visitare le rispettive bellezze. Il progetto condiviso con Contram, gestore del trasporto pubblico, prevede la messa a disposizione di una navetta che si muoverà dal centro alla frazione e viceversa in tutti i weekend (sabato e domenica) di luglio e settembre, in tutti i giorni di agosto e nei quattro giorni dal 19 al 22 settembre, quando a Fabriano si terrà la seconda edizione di "Carta è cultura". Il trasporto sarà gratuito con cinque partenze al giorno tra le 11 e le 18, per un totale di dieci corse giornaliere. Il contributo regionale è stato di circa 15mila euro, a cui si aggiungono i circa 7mila di cofinanziamento comunale. "Un’importante novità di sostegno al turismo, in linea col nostro progetto di valorizzazione delle frazioni – dice la sindaca Daniela Ghergo –. Il collegamento che attiviamo nel periodo di maggiore affluenza di turisti ha l’obiettivo di creare una sinergia che punti a portare i visitatori di Cacciano in centro storico a Fabriano".