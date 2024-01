"Borgo più bello d’Italia". Per le Marche c’è Genga

Genga, in rappresentanza della Regione Marche, partecipa al Borgo dei Borghi 2024, una sfida tra le regioni Italiane per conquistare il titolo di ‘Borgo più bello d’Italia’. "E’ possibile scaricare su Raiplay – spiegano dall’amministrazione comunale invitando a prendere visione delle immagini ed esprimere la propria preferenza – il video andato in onda domenica 31 dicembre su Raitre, all’interno del programma Kilimangiaro speciale Capodanno per poi pubblicizzarlo sui social network. E’ necessaria l’iscrizione al sito Rai Play per poi accedere alla possibilità di votazione al termine delle 20 puntate, ovvero fine febbraio 2024".

Una vetrina importante per il territorio non solo di Genga e del Fabrianese ma dell’intera regione Marche. Ci sono ancora diverse settimane per votare, fino al termine del prossimo mese. "Forza Genga, abbiamo bisogno del vostro sostegno, votiamo numerosi" è l’appello che arriva dal Comune.

Sa.fe.