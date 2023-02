Borse di studio Avis agli studenti

Tradizionale consegna delle borse di studio Avis agli studenti diplomati nelle scuole stesse con grande entusiasmo delle ragazze e dei ragazzi. Sono state consegnate all’istituto di istruzione superiore "Morea Vivarelli" a Francesco Julien e Tommaso Ramundo. E poi ancora all’istituto di istruzione superiore Merloni-Miliani a Luca Nigro e Adriano Giulio Pagnoni. "Questo – spiega il presidente Sebastiano Paglialunga – testimonia ancora una volta quanto l’Avis di Fabriano abbia e continui a lavorare negli anni per radicare pratiche virtuose nella collettività. Le borse di studio, come altre manifestazioni, fanno oramai parte del calendario cittadino e sia da parte dei ragazzi quanto del corpo docente fino ai dirigenti scolastici vengono accolte ogni volta con sempre maggiore coinvolgimento. L’Avis considera la scuola e tutta la nostra ricca e articolata collettività, il punto di riferimento più importante della sua azione volta all’adesione di nuovi donatori. Ecco il motivo per il quale, in funzione delle nostra possibilità cerchiamo di essere presenti il più possibile".

