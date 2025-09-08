Borse di studio erogate a studenti indiani nel mirino della finanza

Un milione e 200mila euro di borse di studio attribuite senza diritto. È quanto scoperto da controlli della Guardia di Finanza e del Ministero dell’Università e della Ricerca. Tra gennaio 2024 e agosto 2025 la Guardia di finanza ha operato 967 interventi in tutta Italia con controlli su risorse per 5,2 milioni di euro: dalle verifiche sono emersi 1,17 milioni di euro ottenuti senza averne diritto e sono stati bloccati altri 878 mila euro prima dell’erogazione. I controlli hanno, inoltre, portato alla denuncia all’Autorità giudiziaria di 334 soggetti e alla segnalazione di 50 studenti per misure disciplinari di tipo amministrativo.

Tra le operazioni più recenti c’è quella di Ancona, dove il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica e con il supporto del Consolato Generale d’Italia a Mumbai, ha esaminato oltre 200 atti rilasciati da autorità indiane per l’assegnazione delle borse di studio erogate da ERDIS Marche nell’anno accademico 2023/2024.

Le verifiche hanno fatto emergere la falsificazione non solo delle traduzioni e delle legalizzazioni dei certificati di composizione del nucleo familiare, reddito e patrimonio, ma anche di firme, timbri ufficiali e codici consolari. Sono stati così controllati contributi per più di 180mila euro, finanziati anche con fondi PNRR, e 24 studenti di nazionalità indiana sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per il reato di falsità materiale, uso di atto falso e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.