Borse di studio per l’anno scolastico: via alle domande

Il Comune di Ancona, in attuazione della delibera della Regione Marche 144 del 12/02/2025, comunica che è possibile presentare domanda per il contributo relativo alle Borse di Studio per gli studenti della scuola secondaria di 2° grado per l’anno scolastico 2024/2025.

Sarà possibile presentare la domanda dalle 8 del 9 aprile fino alle ore 13 del 30 aprile solo per i cittadini residenti nel Comune di Ancona ed appartenenti a famiglie con reddito Isee uguale o inferiore a € 13.500,00.

E’ possibile inoltrare la domanda di accesso esclusivamente tramite il seguente link: https://comuneancona.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=borsa-studio

Per accedere al portale sarà necessario essere in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Cohesion oppure CIE.

Se lo stanziamento destinato alla Regione Marche dal Ministero dell’Istruzione e del Merito non fosse sufficiente a coprire tutte le richieste pervenute, verrà formulata un’apposita graduatoria regionale sulla base dell’ordine crescente dei valori di ISEE certificati.

"Ringrazio la Regione Marche e il Ministero per i fondi messi a disposizione per le borse di studio per questo anno scolastico – afferma l’assessore alle Politiche Educative, Antonella Andreoli – I nostri uffici sono pronti a fornire tutto il supporto necessario per la presentazione delle domande".

Per favorire il corretto inserimento dei dat o dei codici meccanografici è stata predisposta una breve guida con anche i codici delle scuole secondarie di 2° grado da inserire nella domanda.

Nella domanda dovranno essere obbligatoriamente allegate le prime tre pagine del modello ISEE in corso di validità (scadenza 31/12/2025).

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 071 222 5016.