Borse di studio tarocche. I venti studenti indiani rischiano un processo. Avevano vitto e alloggio

Quelle carte presentate per ottenere borse di studio nelle università delle Marche non avevano convinto il personale di segreteria dell’Erdis, l’ente regionale per il diritto allo studio. Riguardavano tutti studenti di origine indiana e i documenti portavano l’emissione del consolato generale d’Italia a Mumbai, in India. Non convincevano i documenti tradotti e nemmeno l’effettivo numero del nucleo familiare da cui erano composte le rispettive famiglie. Così era partita una segnalazione alle fiamme gialle. Ameno tre studenti erano iscritti all’Univerità di Economia e Commercio di Ancona, un altro ad Ingegneria Ambientale, sempre ad Ancona, altri all’Università di Camerino, altri ancora a quella di Macerata.

Borse di studio finanziate per 7mila euro per ciascun studente che, una volta ottenute, avevano alloggio e mensa universitaria gratuite e, soprattutto, sconti sulle tasse di iscrizione. E’ quanto trapela dall’inchiesta della guardia di finanza che ha portato, tra gennaio del 2024 ad agosto del 2025, ad individuare 24 studenti studenti indiani, tutti con un corso di studio avviato nelle Marche, che non avrebbero avuto diritto a quelle sovvenzioni. Gli studenti sono indagati per falsità materiale, uso di atto falso e truffa aggravata nei confronti dell’Erdis per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Danneggiato anche il consolato a Mumbai che ha fornito il proprio supporto per esaminare oltre 200 atti rilasciati da autorità indiane per l’assegnazione delle borse di studio erogate da Erdis Marche nell’anno accademico 2023-2024.

Il Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria di Ancona, coordinati dalla Procura dorica, è andato a sequestrare documenti e incartamenti per effettuare tutte le verifiche del caso. L’inchiesta, del presunto giro internazionale di carte false, è in mano al pubblico ministero Andrea Laurino e riguarda studenti di età tra i 20 e i 26 anni, alcuni avrebbero anche finito il percorso di studi nel frattempo e le loro posizioni potrebbero anche essere archiviate. I controlli hanno fatto emergere la falsificazione delle traduzioni e delle legalizzazioni dei certificati di composizione del nucleo familiare, reddito, patrimonio e anche timbri ufficiali, firme e codici consolari.

Durante i controlli a campione i funzionari dell’Erdis avevano nutrito sospetti su alcune borse di studio vinte sempre da studenti di quella nazionalità e con documentazioni simili così avevano presentato un esposto e si era attivata la guardia di finanza. A molti studenti è già arrivata la notifica della chiusura delle indagini ma c’è chi è anche già tornato in patria. Altri lavorano e vivono ancora nelle Marche. Diverse posizioni, per accedere alle borse di studio, erano state seguite da una agenzia indiana. I contributi di cui gli studenti hanno goduto, 180mila euro, erano stati finanziati anche con fondi del Pnrr. A livello nazionale sono state un milione e 200mila euro le borse di studio attribuite senza diritto. Emerge da un report della guardia di finanza e dal ministero dell’Università e della Ricerca.