Borse lavoro, al via la presentazione delle domande

Si è appena aperta la prima finestra del 2024 relativa al bando per l’assegnazione di Borse lavoro con risorse dal PR Marche Fse+ 2021-2027, pubblicato lo scorso anno con validità triennale e una dotazione complessiva di 13.400.000,00 euro. "La finalità dell’Avviso pubblico – spiega l’assessore regionale al Lavoro, Stefano Aguzzi – è quella di offrire a soggetti, disoccupati, che si trovano fuori dal mercato del lavoro, una misura di politica attiva che si concretizza con lo svolgimento di una formazione on the job, come presupposto per migliorare le condizioni di accesso al mercato del lavoro"’.

In sinergia con la programmazione europea e nazionale e in un’ottica rinnovata dei servizi offerti da parte dei centri per l’impiego e di valorizzazione dei ‘borghi’ secondo quanto stabilito dall’apposita legge regionale, anche nel 2024 si intende proseguire e rafforzare la realizzazione di un’azione a supporto della formazione e riqualificazione dei disoccupati adulti finalizzata all’acquisizione di competenze professionali spendibili e adeguate al mercato dell’offerta lavorativa locale agendo sul disallineamento fra domanda/offerta.

"Saranno pertanto - continua Aguzzi - coinvolti attivamente i centri per l’impiego nella definizione, assegnazione e realizzazione di progetti di Borsa lavoro da parte dei disoccupati che saranno presi in carico".