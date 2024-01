Borse lavoro, al via le domande

Si è appena aperta la prima finestra del 2024 relativa al bando per l’assegnazione di Borse lavoro con risorse dal PR Marche Fse+ 2021 -2027. "La finalità dell’Avviso pubblico – spiega l’assessore regionale al Lavoro, Stefano Aguzzi – è quella di offrire a soggetti, disoccupati, che si trovano fuori dal mercato del lavoro, una misura di politica attiva che si concretizza con lo svolgimento di una formazione on the job, come presupposto per migliorare le condizioni di accesso al mercato del lavoro".