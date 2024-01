Beccata la borseggiatrice seriale: era l'incubo degli anziani

Falconara Marittima, 9 gennaio 2024 – Era diventata un vero incubo per gli anziani del posto, ma ci hanno pensato i carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima a stroncare le scorribande criminali, sue e dei suoi complici: denunciate in stato di libertà due cittadine bulgare di 42 e 43 anni, nonché un connazionale di 38, senza dimora in Italia, per i reati in concorso di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito.

Truffe agli anziani, intervento dei carabinieri di Falconara

Nella mattina del 19 dicembre scorso, all'interno di un supermercato di Ancona le due donne avevano rubato il portafoglio ad un nonnino di 79 anni, intento a fare la spesa. Nel portafoglio erano custoditi, oltre ad effetti personali, anche il suo bancomat e quello della moglie. A quel punto il terzo bulgaro, complice delle due borseggiatrici, ha tentato di effettuare alcune operazioni in un'attività commerciale di Falconara, utilizzando una delle due carte. Nel mentre, però, i carabinieri sono riusciti ad intercettare l'autovettura nella zona industriale di Falconara e a bordo c'erano tutti e tre.

Il volto della cittadina bulgara di 43enne non è affatto sfuggito ai militari, in quanto era stata ripresa più e più volte dalle telecamere di sicurezza in occasione di analoghi eventi delittuosi. Sottoposti a immediata perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di oltre 4mila euro in contanti, poi sequestrati.

Dunque i carabinieri hanno raggiunto a casa la persona offesa, accompagnandola in banca ed aiutandola a reperire tutti i dati delle due carte bancomat che, intanto, erano state utilizzate dai malviventi per eseguire complessivamente tre prelievi per un importo totale di 2.880 euro, denaro recuperato e poi restituito. Nello stesso controllo è emersa, però, anche la “paternità” di altri furti aggravati ed indebiti utilizzi di carte di credito a danno degli anziani.

In particolare quelli all'interno di supermercati falconaresi, il 31 luglio e il primo settembre 2023, cui erano seguiti anche prelievi presso un Atm delle Poste Italiane e di un istituto di credito, per un totale complessivo di 2.300 euro. Dalla visione delle spycam, gli uomini dell'Arma hanno identificato la stessa bulgara di 43 anni.

Che agiva con il tipico atteggiamento delle borseggiatrici seriali, approfittando della fragilità delle persone anziane e speranzosa, in quanto priva di dimora, di non essere scoperta. I soldi e i bancomat rubati il 19 dicembre sono stati regolarmente consegnati ai due anziani dagli stessi carabinieri di Falconara: un bel regalo di Natale, compreso quello di aver assicurato alla giustizia i loro “incubi” ricorrenti, denunciati a piede libero.